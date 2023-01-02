شيرين عبد الوهاب ب “لوك جديد” في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الاثنين 2 يناير 2023 03:50 مساءً - نشر مصفف الشعر اللبناني طوني المندلق مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفييدوهات “انستجرام” يوثق من خلاله إطلالة الفنانة شييرن عبد الوهاب الجديدة لعام 2023 .

ظهرت شيرين عبد الوهاب في الفيديو أثناء تصفيف شعرها داخل الصالون الخاص بطوني المندلق ،واعتمادها ل (قصة شعر) جديدة .

وبدت على شيرين السعادة باللوك الجديد الذي اعتمدت به على الشعر القصير، وهي ترقص وتغني على أنغام أغنيتها “نساي” .

فيما كتب مصفف الشعر طوني المندلق في تعليقه على الفيديو : “لوك عام 2023 لنجمتنا شيرين عبد الوهاب .. استعدوا لحفلها في الكويت” .

وتستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب لإحياء حفلا غنائيا في 12 يناير المقبل في الكويت، وهو الحفل المؤجل من شهر أكتوبر الماضي بسبب الأزمة التي تعرضت لها مؤخرا .

وتم فتح حجز التذاكر للجمهور بأسعار تبدأ من 30 إلى 200 دينار كويتي، وأيضا تم وضع قائمة شروط الأشياء الممنوعه في الحفل .. وتمثلت هذه الشروط في: التزام الحاضرين بالجلوس أثناء العرض وعدم الوقوف أو الرقص .

بالإضافة إلى منع دخول أي شخص أقل من 16 عاما إلا بصحبة آخر أكبر من 18 عاما، عدم السماح بكاميرات احترافية أو مسجلات صوت أو فيديو، عدم دخول عربات الأطفال إلى القاعة وحظر التدخين .