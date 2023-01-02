والدة أحمد السعدني وزوجة صلاح السعدني “المحجبة” تخطف الأنظار في أول ظهور لها!! الشبه بينهما سيذهلك!

كتب امير فتحي في الاثنين 2 يناير 2023 03:50 مساءً - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوالدة الفنان أحمد السعدني كان قد نشرها مسبقا على حسابه الخاص بموقع (إنستجرام).

ووجه السعدني رسالة إلى والدته عبر فيها عن حبه الكبير لها، وكتب: “كل سنة وأنتي ست الناس وأهم الناس وأحلى الناس وكل الناس ربنا يخليكي ليا”.

وتفاعل الجمهور والمتابعين مع تلك الصورة التي جمعت الفنان الشاب بوالدته مؤكدين على الشبه الكبير الذي يجمعهما، وتعد هذه الصورة هي الأخيرة التي نشرها “السعدني” لوالدته عبر السوشيال ميديا

والدة أحمد السعدني

واللافت أن كثيرين كانوا يعتقدون ان أحمد السعدني أكثر شبها بأبيه الفنان صلاح السعدني، وبعد نشر صورة السيدة والدته التي يدللها باسم “موني” تبين انه ايضا اخذ كثير من ملامحها خصوصا لجهة الانف وشكل الإبتسامة .

ونالت الصورة إعجاب كبير من متابعى احمد السعدني، وجاءت أبرز التعليقات: “كل عام وهي بخير ربي يخليها تاج فوق رؤوسكم، كل سنة وهي طيبة وبخير وسعادة وعقبال مليون سنة، طولة العمر إن شاء الله، ربنا يحفظكم”.

حادث أحمد السعدني

من ناحية أخرى، كشف الفنان أحمد السعدني، تفاصيل تعرضه لحادث أثناء تصويره أحد المشاهد مؤخرا، وتحدث عن شخصيته في مسلسل بطلوع الروح والذي طرح في الموسم الرمضاني الماضي.

وقال أحمد السعدني في تصريحات تلفزيونية: الحمد الله على كل شيء وعلى الصعيد العملي كانت سنة جيدة جدا، ولكن على باقي الأصعدة كانت صعبة، وحصل لي حادثة فيها أثناء التصوير مؤخرا، ولكن بسيطة وربنا سترها وأكمل تصوير حاليا، ونتمنى الأفضل في 2023.

أحمد السعدني يكشف كواليس شخصيته فى مسلسل بطلوع الروح

وأضاف الفنان أحمد السعدني متحدثا عن شخصيته في مسلسل بطلوع الروح: طبيعة شغلي إني لازم أحب الشخصية اللي بقدمها وأنا كنت حابب شخصية عمر الإرهابي جدا رغم إنه داعشي وإرهابي، ويمكن بعد انتهاء التصوير يكون الأمر مرهق نفسيا والممثل بيشتغل على جهازه العصبي وإجبار نفسك تحب شخص كريه فهي عملية معقدة نفسيًا، الشخصية كنت بحبها ومتعاطف معاها وإن محصلش ده ماكنتش هقدمها، ومن ساعة ما كلمتني المخرجة كاملة أبو ذكري عن دور زعيم داعش رديت عليها وقلت لها أنا معاكي من قبل ما يجيلي الورق، ورُحت لها وكان معاها شخص اسمه علاء كان عايش في الرقة واتكلم عن المنطقة والشخصية، وكان كلي حماس لتقديم الدور حتى آخر يوم في المسلسل.

وتابع: «حظي كان جيدا وأول مشهد صورته في (بطلوع الروح) لما كنا في الجامعة وبقول لمنة شلبي بحبك وهي تتركني وتمشي وتسخر مني، ومن هذه اللحظة بنيت الدور كله على هذا المشهد».

وعن عام 2022، قال السعدني: «نحمدالله على كل شيء وعلى الصعيد العملي كانت سنة جيدة جدا، ولكن على باقي الأصعدة كانت صعبة، وحصل لي حادثة في التصوير مؤخرا ولكن بسيطة وربنا سترها وأكمل تصوير حاليا، ونتمنى الأفضل في 2023».

مسلسل “سيب وأنا سيب” مع هنا الزاهد

كذلك كشف الفنان أحمد السعدني عن انتهاءه من تصوير مسلسل مكون من 10 حلقات بعنوان «سيب وأنا سيب» والذي من المقرر أن يطرح قريبا عبر احدى المنصات الالكترونية.

وقال أحمد السعدني، في مداخلة هاتفية: «خلصت مسلسل 10 حلقات اسمه (سيب وأنا سيب) وسيطرح قريبا على إحدى المنصات، وهو حاجة لايت رومانسي وهذا النوع لم يقدم منذ فترة، وأتمنى يطلع مسلسل لذيذ،

أحمد السعدني في رمضان 2023

وتابع: “أصور أيضا مع المخرج خالد يوسف مسلسل (سر السلطان) وسيعرض في شهر رمضان 2023، والعمل به عدد ضخم من الفنانين، وعندي فيلم أيضا سيطرح قريبا (بضع ساعات في يوم ما) مع هشام ماجد وهنا الزاهد».

يشار إلى أن أحمد السعدني يواصل تصوير مسلسله “سر السلطان” المأخوذ عن رواية “سره باتع” للأديب يوسف إدريس، من إنتاج شركة سينرجي، وكتب له المعالجة الدرامية خالد يوسف الذي يتولى إخراج حلقات العمل.

والمسلسل بطولة أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، ريم مصطفى، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، هالة صدقي، نجلاء بدر، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.

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