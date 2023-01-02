شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز معلومات عن حسن الرداد فى عيد ميلاده.. نور الشريف أهم محطات حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الاثنين 2 يناير، الفنان حسن الرداد بعيد ميلاده الـ39، حيث ولد فى محافظة دمياط، وعشق الفن منذ صغره، ولكنه درس في كلية التجارة، إلا أنه قرر بعد التخرج دخول معهد الفنون المسرحية، ومن خلال عمله كطالب في مسرحيات المعهد تم اختياره ليكون أمام الراحل نور الشريف في مسلسل الدالى الذى كان نقطة تحول بالنسبة له.

بدأ حسن الرداد الفن من خلال شاشة التلفزيون بأدوار صغيرة في أعمال مثل "حكايات زوج معاصر"، إلا أن البداية الحقيقة كانت من خلال مسلسل "الدالى" مع النجم الراحل نور الشريف بأجزائه الثلاثه، تمكن من خلالهم إثبات حضوره كممثل صاعد بقوة، ثم عمل بعد ذلك مع النجم يحيى الفخراني في مسلسل "ابن الارندلى"، وتألق من خلال دوره في مسلسل "الجماعة" الجزء الأول للكاتب الراحل وحيد حامد والمخرج محمد ياسين.

وحظى حسن الرداد على شهرة أكبر عندما قدم مسلسل "آدم وجميلة" الذى سجل أولى بطولاته المطلقة والذى دارت أحداثه فى اطار رومانسى، وانطلق الرداد بعدها إلى البطولات سواء فى الدراما أو السينما، اذ قدم مسلسلات "حق ميت"، "كيكا ع العالى"، "عزمى وأشجان"، "الزوجة 18"، "شاهد عيان"، "بابلو"

أما فى السينما فقد بدأ مع خالد يوسف في فيلم "خيانة مشروعة"ولمع في دوره بفيلم "احكى يا شهرزاد" أمام منى زكى، ثم شارك فى أفلام "كف القمر"، "الانسة مامى"، "نظرية عمتى"، "جوازة ميرى"، وقدم البطولات السينمائية فى أفلام "زنقة ستات"، "عشان خارجين"، "عقدة الخواجة"، "توأم روحى" و"تحد تهديد السلاح" المعروض حالياً فى السينمات.

تعرض حسن الرداد فى حياته لمحنة إنسانية عندما توفى شقيقة أمامه أثناء حادث سيارة جمعهم سوياً، أما عن حياته الشخصية، فمن المعروف أنه لم يتزوج سوى مرة واحدة، من ايمى سمير غانم، وذلك عام 2014 ومن حينها وعلاقتهم تشهد استقرارا كبيراً ودعم من كلاهما.