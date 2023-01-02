قارئة تاروت تتوقع زواج إلهام شاهين في 2023 .. والفنانة تعلق

كتب امير فتحي في الاثنين 2 يناير 2023 02:47 مساءً - علقت الفنانة إلهام شاهين على توقعات إحدى خبيرات الطاقة والتاروت وعلم الأبراج لها بالارتباط والزواج في عام 2023 .
قالت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية لبرنامج “بنت البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” وتقدمه الفنانة نشوى مصطفى أنها في انتظار العلاقة العاطفية السعيدة التي توقعتها لها خبيرة التاروت .
وأكدت الفنانة المصرية على أنها لا ترفض فكرة الارتباط في حين وجدت الرجل المناسب، مضيفة: “مفيش ست تقدر تعيش من غير راجل ولا راجل يقدر يعيش من غير ست، دي الطبيعة اللي ربنا خلقنا بيها” .
تابعت: “بس كل واحد يلاقي مين مناسب ليه، يوم ما هيجي الشخص المناسب لأي حد فينا أكيد مش هيقول لأ .. الشخص الضعيف مش هيقرب مني اصلا” .
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