رانيا يوسف تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد الفيشاوي

كتب امير فتحي في الاثنين 2 يناير 2023 02:47 مساءً - ردت الفنانة رانيا يوسف على الشائعات التي تم تداولها مؤخرا حول ارتباطها وزواجها من الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك بعد تداول صورة تجمعهما ظهرا بها بشكل مقرب وسط أجواء الاحتفال برأس السنة الميلادية .

قالت رانيا يوسف خلال استضافتها في برنامج “كلام الناس” مع الإعلامية ياسمين عز إنها لا تنوي أو تفكر في الزواج بالوقت الحالي .

وعن صورتها مع أحمد الفيشاوي أشارت إلى أنهما يتعاونان في فيلم سينمائي سيبدأ تصويره في منتصف شهر يناير الجاري، وتم التقاطها لهما أثناء قراءة السيناريو وجلستهما مع مخرج العمل .

تابعت: “كنا بنقرأ في فندق والفندق عامل احتفالات الكريسماس وخلصنا شغل قولنا نلعب ونتصور، واتصورنا واحنا بنقرأ وكده ونزلت الصورة” .

وتحدثت رانيا يوسف عن رأيها في الزواج قائلة: “الجواز سهل، المشكلة مش في الجواز، المشكلة انتي هتتجوزي مين وأنهي عقلية وأنهي حد هيفهم ظروف حياتك وتفهمي ظروف حياته .. ان انتي تلاقي اتنين يفهموا ويقدروا حياة بعض ويحترموا بعض” .