رسالة رمانسية من إيمي سمير غانم لحسن الرداد في عيد ميلاده

كتب امير فتحي في الاثنين 2 يناير 2023 02:47 مساءً - احتفلت الفنانة إيمي سمير غانم بعيد ميلاد زوجها الفنان حسن الرداد ال 39 والذي يوافق اليوم الثاني من يناير في منشور لها عبر حسابها على موقع “انستجرام” .

نشرت إيمي سمير غانم مجموعة من الصور التي تجمعها بحسن الرداد، وأرفقتها برسالة رومانسية هنأته من خلالها بمناسبة عيد ميلاده .

فكتبت قائلة: “كل سنة وانت طيب يا أحلي وأجمل حسن، مهما كتبت عنك مش هقدر الاقي كلام يوصف ماشاء الله حبي ليك .. ربنا يحفظك وينجحك وتعمل كل اللي نفسك فيه” .

وفي سياق آخر كان قد علق الفنان حسن الرداد على الشائعات والأخبار التي تم تداولها في الفترة الماضية حول حمل زوجته الفنانة إيمي سمير غانم .

أجرى حسن الرداد لقاء مع برنامج “ET بالعربي” على هامش حضوره لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وبسؤاله عن حمل إيمي أجاب قائلا: “إشاعات كتيرة جدا، ربنا يسهل بقى” .

وكانت قد لاحقت الفنانة إيمي سمير غانم شائعة حملها مؤخرا بسبب ظهورها بوزن زائد مرتدية ملابس فضفاضة في عدد من المناسبات، كما ظهرت في صور وهي تستعين بحقائبها من أجل إخفاء بطنها .