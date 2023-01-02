شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمي يقدم مسرحية "امسك حرامي" على المسرح الحديث في عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان محسن منصور مدير المسرح الحديث عن العروض الجديدة التي ستكون ضمن خطته في عام 2023 وقال أن الفنان حسين فهمي سيقف علي خشبة المسرح الحديث من خلال مسرحية "امسك حرامي" إخراج المخرج القدير عصام السيد، وتأليف سارة هجرس ، وباقي ترشيح بقية أبطال العمل المسرحي الكوميدي.

وكشف منصور أيضا خلال المؤتمر الصحفي الذي حضرته وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ، والمخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي عن خطته في عام 2023 قائلا : سنقدم عرض "عجيب وعجيبة" تأليف سعيد حجاج إخراج محمد الصغير وبطولة كل من سيد الرومي، دعاء رمضان، وماهر محمود إسماعيل، ومونودراما "سيب نفسك" دراماتورج وإخراج: د. جمال ياقوت، بطولة الفنانة فاطمة محمد علي.

خطة عروض فرق البيت الفني للمسرح خلال عام 2023 التي أعلنها المخرج خالد جلال خلال مؤتمر صحفي ترفع شعار "2023 عام جديد.. ومسرح جديد" ، ويعد هذا المؤتمر بمثابة انطلاقة جديدة للمسرح المصري مع بداية عام جديد، والخطة القادمة ستحمل العديد من المبادرات الجديدة التي ستنعكس إيجابًا على المسرح المصري، مع تنوع في العناصر المشاركة في صناعة المنتج المسرحي، الذي تشارك فيه أجيال مختلفة.

تضمن المؤتمر عرضًا لخطة كل فرقة مسرحية، وتقديماً للمشاركين في هذه العروض، بحضور صناع الأعمال المسرحية الذين تحدثوا عن العروض التي يشاركون فيها .