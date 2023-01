شكرا لقرائتكم خبر عن جيريمى رينر نجم مارفيل فى حالة حرجة بالمستشفى بعد تعرضه لحادث أثناء تجريف الثلج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأطباء المعالجون لنجم أفلام "مارفيل"، جيريمى رينر، أنه فى حالة حرجة داخل المستشفى بعد تعرضه إلى حادث أثناء تجريفه للثلج، وقال المتحدث باسم رينر لـ Deadline إن "الرجل البالغ من العمر 51 عامًا قد نُقل جواً إلى المستشفى يوم الأحد بعد الحادث الذى وقع فى منزله بالقرب من رينو بولاية نيفادا".

سبب حادث تعرض جيريمي رينر

وأضاف أن "رينر يتلقى رعاية ممتازة فى أعقاب الحادث المتعلق بالطقس"، بينما لقى العشرات مصرعهم فى جميع أنحاء الولايات المتحدة وسط ظروف عاصفة ثلجية، كما تسببت العاصفة الشتوية فى انقطاع التيار الكهربائى وإلغاء آلاف الرحلات الجوية.

ومن جهتها، قالت مسؤولة الإعلام المحلى كريستين فيتى، لصحيفة هوليوود ريبورتر، إن "رينر نُقل إلى مستشفى محلى وأنه الوحيد الذى كان فى الحادث"، وأضافت أن فريق التحقيق فى الحادث الكبير بمكتب شرطة مقاطعة واشو يبحث فى ملابسات الحادث.



الحادث

جيريمي رينر اشتهر بلعب دور هوك فى أفلام مارفل

واشتهر رينر بلعبه دور هوك فى عالم مارفل السينمائى، كما لعب دور البطولة فى أفلام مثل The Hurt Locker - التى حصل على ترشيح أوسكار لأفضل ممثل عنها - American Hustle و Mission Impossible - Ghost Protocol، كذلك تم ترشيح رينر أيضًا لأوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره فى The Town، ويقوم حاليًا ببطولة سلسلة باراماونت + The Mayor Of Kingstown .

وكانت الممثلة هيلى شتاينفيلد بطلة مسلسل Hawkeye قد وصفت زميلها الممثل العالمى جيريمى رينر بأنه كان "حليفها" أثناء تصوير العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، وكخطوة أولى لشخصيتها فى عالم Marvel السينمائي، أخبرت شتاينفيلد NME كيف أن العمل مع رينر ممتعًا للغاية.

كخطوة أولى لشخصيتها فى عالم Marvel السينمائي، أخبرت شتاينفيلد NME كيف أصبح رينر مصدرًا "للتهدئة داخل الجنون".

صرحت شتاينفيلد قائلة: "كان العمل مع جيريمى "رينر" ممتعًا للغاية، وشعرت حقًا أن لدى حليفًا فى مكان التصوير منذ اليوم الأول، أما أنا مثل كيت بيشوب، كانت لدى لحظات كنت أتطلع إليها للحصول على التوجيهات وبعض الإحساس بالهدوء وسط جنون صنع هذا المسلسل العظيم".

وأكملت شتاينفيلد حديثها: "لقد كان رائعًا وممتعًا ومضحكًا فترة التصوير، لقد اهتم رينر كثيرًا بهذا المسلسل ودوره وهذه الديناميكية بين هاتين الشخصيتين، لذلك كان ذلك أيضًا موضع تقدير كبير بيننا"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".