شكرا لقرائتكم خبر عن 1.38 مليار دولار إجمالى إيرادات فيلم "Avatar: The Way of Water" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الفيلم الملحمى "Avatar: The Way of Water"، من كسر حاجز المليار دولار إيرادات فى كافة أنحاء العالم، فقد وصل إلى 1.38 مليار دولار، ليستمر الفيلم الذى أخرجه جيمس كاميرون فى كتابة التاريخ بإيرادات جزئيه الأول والثانى.

"Avatar: The Way of Water"

حقق فيلم "Avatar: The Way of Water" مبلغًا متوقعًا قدره 63.4 مليون دولار محليًا خلال عطلة نهاية الأسبوع فى رأس السنة الجديدة، ومن المتوقع أن يدر 82.4 مليون دولار، خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب موقع variety.

وتشير التقارير إلى أن هناك توقعات، بوصول إيرادات الفيلم إلى 2 مليار دولار على مستوى العالم، خصوصا بعد الانتعاشة التى شهدها عدد بيع تذاكر الفيلم بدور السينما خلال عطلة الأسبوع الماضية والأيام التى تلتها.

توقعات بالوصول إلى 2 مليار

وذكرت صحيفة indiewire فى تقرير أنه من الممكن أن تصل إيرادات فيلم Avatar: The Way of Water إلى 600 مليون دولار من شباك التذاكر بدور السينما الأمريكية، و2 مليار دولار فى جميع أنحاء العالم.

وذكر التقرير أن أرباح منتصف الأسبوع جاءت قوية جدًا، وتشير إلى أن فيلم جيمس كاميرون، سيمضى فى طريقه لتحقيق أهدافه من شباك التذاكر، موضحا أن Avatar: The Way of Water حقق 23.8 مليون دولار فى الولايات المتحدة وكندا فى 27 ديسمبر الجاري، و74.6 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم، وهذه الأرقام هى أفضل علامة حتى الآن على أن الفيلم ذو الميزانية المرتفعة سيحقق الأرباح المأمولة.

أبطال الفيلم

ويشارك فى بطولة فيلم Avatar:The Way of Water كل من سام ورثينجتون، زوى سالدانا، سيغورنى ويفر، ستيفن لانج، كيت وينسليت، كليف كورتيس، جويل ديفيد مور، إيدى فالكو، بريندان كويل، جيماين كليمان، جيمى فلاترز، ترينيتى جو لى بليس.