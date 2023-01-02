شكرا لقرائتكم خبر عن سمسم شهاب يكشف عن خضوع زوجته لجراحة استئصال ورم خبيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب الشعبي سمسم شهاب عن خضوع زوجته إلى جراحة اليوم لاستئصال ورم خبيث، مطالبا جمهوره وأصدقائه بالدعاء لها، وكتب عبر حسابه على "الفيسبوك": "إخوتى وأصدقائي وجيرانى وزملائى، وجمهورى الكريم، زوجتى وشريكة العمر وحبيبة القلب، سيتم عمل عملية لها بإستصال الورم الخبيث".

وتابع: "هى بحاجة لدعوات حضراتكم، ارجوكم الدعاء لها بأن تتم العملية على خير وتقوم لنا ولبيتها وأولادها بسلامة الله، أرجوكم الدعاء، اللهم إشفى كل مريض يارب العالمين".



سمسم شهاب

وأعلن سمسم شهاب في يوليو الماضي وفاة شقيقه الأكبر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق قائلاً: "لله ما أعطى ولله ما أخذ.. توفى إلى رحمة الله تعالى أخى الكبير الحاج رضا شهاب.. أسألكم الدعاء له بالرحمة وأرجوكم قراءة الفاتحة على روحه فهو فى حاجة لكل ثواب ولكل حسنة فهو الآن يحاسب.. اللهم ارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة.. إلى رحمة الله يا أخى وأبي وصاحبي وحبيبي وسندى.. جوايا كلام كتير وحزن يكفى العالم لكن إيمانى بالله يجعلني لا أملك إلا الصبر والدعاء والرضا".

وفي سياق آخر طرح "شهاب" في سبتمبر الماضي أغنية جديدة بعنوان "المسيطر"، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي من كلمات "وليد العدوي"، ألحان "خالد سلطان"، توزيع "أشرف البرنس"، هندسة صوتية "محمد جودة"،إشراف عام "أحمد سمسم شهاب" .

وكان آخر أعمال شهاب كان ديو مع شقيقه الفنان أحمد شهاب بعنوان"ابو أبوك" من كلمات "محمد النجار"، وألحان "وليد سمارة"، توزيع "أشرف البرنس"، هندسه صوتية "محمد جودة". كما يستعد سمسم لتسجيل أغنية لايت جديدة لطرحها الفترة المقبلة عبر اليوتيوب والمنصات الإلكترونية.