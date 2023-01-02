شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد حامد يتواجد بفيلمين بطولة عادل إمام وأحمد زكى فى قائمة أهم 100 فيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 2 من يناير مع ذكري رحيل الكاتب الكبير والسيناريست الأبرز وحيد حامد الذى رحل عن عالمنا زي النهارده مخلفاً حالة كبيرة من الحزن بعدما أثر في وجدان الكثيرين بسبب موهبته الكبيرة في عالم الكتابة، والتي كانت انعكاساً لقضايا هامة حفرها بواسطة قلمه وأبطال قصصه الذين خلدوا تلك القصص في أعماله ما بين السينما والدراما.



وحيد-حامد

وحيد حامد والذى رحل عن عالمنا زى النهارده له عملان صنفا ضمن أهم 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، وذلك بجانب أعمال أخرى عديدة صنفها الجمهور ضمن الأهم إلا أننا نتعرض في السطور التالية إلى الفيلمين الذين اقتحموا قائمة أهم 100 فيلم.

"اللعب مع الكبار"

فيلم من بطولة عادل إمام، ومن إخراج شريف عرفة، تناول قضايا هامة عديدة بأسلوب رائع فى الكتابة، حيث تطرق إلى بطل يعمل فى سنترال لعب دوره محمود الجندي الذى يعد صديق لـ عادل إمام، وبدوره يكتشف بسبب عمله فى السنترال وعبر التصنت على مكالمات عمليات فى غاية الخطورة من إغتيالات يجري التخطيط لها إلى أعمال أخري غير مشروعة.



اللعب مع الكبار

فيلم «البرئ»

أيضاً فيلم «البرئ» بطولة أحمد زكي ومحمود عبد العزيز، وإخراج عاطف الطيب، والذى يعتبر من أهم كلاسيكيات السينما المصرية.