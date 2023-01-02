شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات "نبيل الجميل أخصائى تجميل" تصل إلى 9 ملايين جنيه فى 5 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" على تصدره قائمة الإيرادات اليومية منذ طرحه الأربعاء الماضي في السينمات المختلفة، وحصد أمس الأحد إيرادات بلغت مليون و581 ألفا و705 جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 5 أيام 8 ملايين و973 ألفا و 612 جنيها.

أبطال فيلم "نبيل الجميل"

فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل" من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب وتدور الأحداث في إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.



بوستر نبيل الجميل

هنيدى يكشف تفاصيل "نبيل الجميل"

وكان النجم محمد هنيدى قد كشف تفاصيل العمل خلال بث مباشر عبر "فيس بوك" قائلًا "أنا حبيت شخصية دكتور التجميل وحبيت ألعبها لأنه بيتعرض لمواقف كتيرة ودا اللي يهمني بالنسبة للكوميديا".

وتابع: "وعلى مستوى الحياة فيه ناس كتيرة محتاجة تعمل تجميل من جوا كمان مش من برا بس، فمعنى الفيلم بسيط وجميل، وكل الكرو اجتهد بداية من المخرج والمؤلفين والنجوم المشاركين، الفيلم الهدف الأول منه الضحك وإحنا بنكتبه، نوينا كوميديا هنشوفها من خلال المواقف مش بس إفيهات مالهاش لازمة".

وتستعد السينمات خلال الأيام المقبلة لاستقبال أول أفلام العام الجديد، وهما فيلمي: "شلبي" للنجم كريم محمود عبدالعزيز الذي من المقرر عرضه يوم الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى عرض فيلم "مغامرات كوكو" في نفس اليوم بطولة شيرين رضا، وبيومي فؤاد.