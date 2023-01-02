شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز وكريم عبد العزيز خارج السباق الرمضانى لأول مرة بعد مرور عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز من السباق الرمضانى المقبل 2023، لأول مرة منذ عامين، خاصة بعدما قدما سوياً الثالث من مسلسل "الاختيار 3" – القرار، والذى عرض العام الماضى، كما شارك النجم كريم عبد العزيز في ملحكمة الاختيار بجزئيه الثانى والثالث.

ويبحث كل من كريم وعز عن مشروعه السينمائى الجديد، فبدأ كريم عبد العزيز تصوير جزء من فيلمه الجديد "بيت الروبى" مع المخرج بيتر ميمى، والذى كونا صداقة قوية بينهما بسبب التعاون سويًا الفترة الماضية، ومن المقرر أن يطرح الفيلم في صيف 2023، ويشارك في بطولة الفيلم النجم كريم محمود عبد العزيز والفنانة منة شلبى، وإخراج بيتر ميمى.

أما النجم أحمد عز، فيستعد حاليًا لفيلمه الجديد، والذى بدأ التحضيرات له مع المخرج شريف عرفة، ومن المقرر أن يستقر أحمد عز على أبطال الفيلم والإعلان عن كافة تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك عقب انتهاء عروض مسرحية هادى فالانتين والتى تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث قرر التفرغ لأعماله السينمائية وذلك بعد أن خرج بشكل رسمى من السباق الرمضانى .

وشارك الثنائى في آخر الأعمال السينمائية وهو فيلم "كيرة والجن" والذى حقق أعلى رقماً قياسياً في تاريخ السنما المصرية والذى بلغ 120 مليون جنيه، ويشارك في بطولة اليفلم كلا من هند صبرى، سيد رجب، هدى المفتى، أحمد مالك، وآخرون، إخرج مروان حامد، وإنتاج سينرجى.