شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر أحمد وزوجها يستقبلان العام الجديد أمام الكعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة هاجر أحمد على صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام في الأيام الأولى من العام الجديد صورة تجمعها هي وزوجها من أمام الكعبة بعد ادائهما مناسك العمرة، وعلقت: "لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. اللهم اني أستودعك نفسي وأولادي وأهلي ومن أحببت فيك فأحفظني بحفظك وأحفظهم يا من لا تضيع لديه الودائع.. اللهم رضاك وچنتك.. كل عام وأنتم إلى الله أقرب".

كانت قد احتفلت الفنانة هاجر أحمد، الأيام الماضية بعيد زواجها الأول، مع زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد، ونشرت هاجر عبر حسابها على "إنستجرام"، صور من الاحتفال وكتبت على الصور قائلة :"عيد زواج سعيد حبيبى.. أنت تكفى ألف مرة بما فيه الكفاية.. أحبك أحمد".



بوست هاجر على انستجرام

كانت قد شاركت الفنانة هاجر أحمد، جمهورها بصورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وهى تستمع باجازتها ، وكتبت على الصورة قائلة:" الجمال الداخلي لا يحتاج إلى ميك آب"، ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها متغزلين فى جمالها ورقتها، ثم نشرت صورة أخرى وهى مرتدية مايوه باللون الأسود عبر خاصية ستورى على حسابها.

شاركت هاجر أحمد فى موسم عيد الفطر بفيلم "زومبى" أمام النجم على ربيع، والفيلم بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.