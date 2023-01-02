شكرا لقرائتكم خبر عن هلا رشدي تحيى حفلا غنائيا بساقية الصاوى يوم 23 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة الشابة هلا رشدي حفلا غنائيا يوم الجمعه الموافق 13 يناير الجارى بساقية الصاوى، وأعلنت هلا رشدي موعد حفلها الجديد من خلال فيديو عبر حسابها الرسمي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وقالت هلا رشدي، من خلال الفيديو: "بناءً على طلب الحبايب.. يوم الجمعة 13 يناير هتبقى أولى حفلاتي في 2023 .. إن شاء الله حفلتي في ساقية الصاوي يوم 13 يناير يوم الجمعة الساعة 7 وكل الناس إجازة وهنتشقلب وهننبسط وابعتولي الأغاني اللي نفسكوا تسمعوها".



بوست هلا رشدي على الفيس

يذكر أن الفنانة هلا رشدي ، حلت ضيفة في برنامج "ملوك الترند" الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365 ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله واجابت في اللقاء عن السؤال الذى يدور في اذهان كل محبيها وهو لماذا لم تتحدث او تظهر مع زوجها طبيب التغذية، فقالت: هو دائما مشغول في عمله وعيادته وهو يرغب فى عدم الظهور وأنا أحترم رغبته.

وتعتبره هدية الله لها وهدية دعوة والديها وأنه الانسان الذى كانت تتمناه واكثر، وأشارت انه دائما يداعبها بنحافتها ويطلب منها ان يعطيها كورس تغذية لكنها ترفض قائلة اتريد ان يزيد وزنى وتقوم بخسارة الوزن حتى تقول أنك أشرفت عل ذلك وتكسب بنط.

كشفت الفنانة الشابة هلا رشدي لـ "الخليج 365 " إنها تعافت بعد الوعكة الصحية التى تعرضت لها مؤخرا وقالت إنها شعرت خلال هذه الأزمة الصحية بالراحة النفسية وحمدت الله عليها خاصة أنها أعتبرتها محنة ستخرج منها بمنحة وشعرت أيضا بحب الناس لها خلال تلك المحن