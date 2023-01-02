شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تنتهى من تصوير أسبوعين من مسلسلها "عملة نادرة" للعرض فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج ماندو العدل من تصوير أسبوعين من مسلسل "عملة نادرة" بطولة النجمة نيللى كريم، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج العدل جروب، ومقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة، ومن تأليف مدحت العدل، حيث يواصل ماندو تصوير المسلسل بكثافة بالغة حتى يتمكن من الانتهاء من نصف المسلسل خلال أواخر شهر يناير الجارى.

وتعاقدت شركة العدل مع عدد من الفنانين للمشاركة في بطولة المسلسل، وأبرزهم جمال سليمان، وكمال أبو رية، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، وجومانا مراد، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، أحمد مجدى، سلوى محمد على، ورحمة حسن، وعدد من الفنانين، إخراج ماندو العدل.

كما تجدد نيللى كريم تعاونها مع المخرج ماندو العدل، بعدما نجحا سويًا في مسلسل فاتن أمل حربى، والذى عرض في شهر رمضان الماضى، وأحدث جدلاً واسعًا بسبب تناوله لقانون الأحوال الشخصية، وشارك في بطولته كل من شريف سلامة، محمد الشرنوبى، هالة صدقى، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، وعدد كبير من الفنانين.