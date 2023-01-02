شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ومكان عزاء شقيق تيسير فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة تيسير فهمي، عن موعد ومكان عزاء شقيقها "محمود"، الذى وافته المنية صباح يوم السبت الماضى، على أن يكون بمسجد الشرطة بالتجمع الأول بعد صلاة المغرب اليوم الاثنين الموافق 2 يناير.

وكانت تيسير فهمي، أعلنت وفاة شقيقها محمود، صباح السبت ٣١ ديسمبر 2022، عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، وكتبت: "أخي محمود في ذمة الله".

وعن سبب وفاته، قالت تيسير فهمي: إنّ الراحل سقط في دورة المياه، ونُقل إلى أحد المستشفيات، قبل أن يرحل عن عالمنا.

تيسير فهمي من الممثلات الموهوبات والتي اكتشفها المخرج الكبيرهنري بركات بمجرد أن شاهدها وتزامن ذلك مع بحثه عن وجوه شابة تحت سن العشرين للمشاركة في فيلم "عشاق تحت العشرين"، وكان هذا الفيلم بمثابة انطلاقة مهمة بالنسبة لها فقد أصبحت فيما بعد " الفيديت " التي تقف أمام كل النجوم فمثلت مع عظماء التمثيل وقتها النجم الأسمر الراحل أحمد زكي في فيلمي "العوامة 70" و"الليلة الموعودة"، ومسلسل "طيور بلا أجنحة"،، ومع الراحل الساحر محمود عبد العزيز أيضا .