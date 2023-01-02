إيمى سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها: "كل سنة وأنت طيب يا أحلى وأجمل حسن"

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، عدة صور تجمعها بزوجها الفنان حسن الرداد احتفالا بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم الاثنين 2 يناير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب إيمى سمير غانم: كل سنة وأنت طيب يا أحلي وأجمل حسن، مهما كتبت عنك مش هقدر الاقي كلام يوصف ما شاء الله حبي ليك ربنا يحفظك وينجحك وتعمل كل اللي نفسك فيه".

بوست إيمى سمير غانم

كشف الفنان حسن الرداد أثناء استضافته من برنامج "صاحبة السعادة" عن طريقته في محاولة مساعدة زوجته إيمي في تخطي مرحلة ما بعد وفاة والدها ووالدتها بقوله : "البنت حبيبة أبوها، وإيمى كانت متعلقة جداً بوالدها بصورة كبيرة، وبالتالي كان عليا إنى أحاول املا أي فراغ في حياتها، ولأن الظرف اللى مرت بيه جه بعد فترة قليلة من وفاة والدتى، فكنت ساعات أجى أعيط أقول لنفسى خلاص مش دلوقتى علشان إيمى، خاصة إنها طفلة وكان والدها الرجل الأول والأخير فى حياتها".

وأضاف عن وقوفه في العزاء وإشادة الناس به هو ورامى قائلا: "ده الطبيعى، وإحنا ما كناش واقفين كده علشان زوجاتنا فقط، ولكن علشان دول أهالينا، وبالتأكيد ما عملناش غير الطبيعي أو المفروض يحصل".

روى الفنان حسن الرداد موقفا كوميديا مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم قائلا: "أنا طول عمرى ما بحبش الحيوان اللى حركته سريعة، وتاريخي مع القطط والكلاب زي الزفت، يعني كنت أنزل أجيب حاجة من الشارع ألاقى كلاب بتجري ورايا، فطلعت بخاف من الكلاب وبعتبره عدو للإنسان، أما القطط أبقى في مكان ألاقى قطة ترعبنى فجأة، وأروح أي مكان ألاقى القطة تسيب الناس وتقعد جنبى".

وتابع أثناء استضافته خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس: "ولكن لما اتجوزت إيمي شفت الكلاب قد إيه بيعتبرها اللى بيربيها واحد من عياله، زي ما شفت إيمي عاملة مع الكلاب والقطط، وبتأكلهم طول الوقت، وبعدها في مرة إيمي قالت لى واحنا قاعدين عارف يا حسن أنا بقيت بحبك قد الكلاب، فقلت لها ده مدح ولا ذم، قالتلى مدح طبعا، ده أنا كنت بقول لبابا كده إن هو والكلاب أكتر حاجة بحبها في حياتى".

وكشف الفنان حسن الرداد، عن كواليس استعداده لفيلمه الأخير "تحت تهديد السلاح"، قائلا: "حينما علمت أن الفيلم مبنى على قصة حقيقية أخذها أيمن بهجت قمر من ملفات بمكتب محاماة أعطانى الأمر دفعة أكبر للعمل على الشخصية بصورة زائدة، فحاولت الاستعداد بكل ما أوتيت من قوة ومعرفة حتى أننى تواصلت مع طبيب لمعرفة أمور عديدة تساعدني على أداء ولعب الشخصية".