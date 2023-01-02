شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز مخيون يشارك فى رمضان بمسلسلين "سوق الكانتو" و"بطن الحوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان القدير عبد العزيز مخيون، في موسم رمضان المقبل 2023، بمسلسلين هما الأول مسلسل "بطن الحوت" بطولة الفنان محمد فراج، والمكون من 15 حلقة، من إخراج أحمد حسنى صالح، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفناننين، حيث يعد المسلسل أول اللقاءات بين فراج ومخيون في الدراما التليفزيونية.

ويشارك في بطولة "بطن الحوت" بطولة محمد فراج كل من أسماء أبو اليزيد، باسم سمرة، بسمة، عبد العزيز مخيون، سماح أنور، يوسف عثمان، حسام الحسينى، محمود السراج، هاجر السراج، وعد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من الضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا.

كما يشارك مخيون في بطولة مسلسل "سوق الكانتو" بطولة الفنان امير كرارة، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، ويشارك في بطولة المسلسل النجوم فتحى عبد الوهاب، ومى عز الدين، وأحمد جمال سعيد، وآخرون، وإنتاج سينرجى.

وعرض لمحمد فراج مسلسل "الغرفة 207" على إحدى المنصات الرقمية، مسلسل "الغرفة 207" سيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وتدور أحداثه فى 10 حلقات فقط، ويشارك في بطولة المسلسل كل من محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج ومراد مكرم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، إخراج محمد بكير.

قصة رواية الغرفة 207 فى عام 1968، تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية يقدمها محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، وتقع الأحداث داخل فندق أصر مالكه على بقاء الغرفة 207 رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، حيث تودى بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثيرين دخلوا الغرفة 207 لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها.