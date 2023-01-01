شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يبدأ 2023 ببرومو أغنية جديدة .. مفاجأة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع أول أيام عام 2023 طرح النجم عمرو دياب برومو أغنية جديدة لم يكشف عن اسمها بعد، ونشر الهضبة مقطعا صوتيا لجزء من موسيقى الأغنية بصورة له في دبي، مكتفيا بالتعليق عليها بكلمة "قريبا".

وكان عمرو دياب قد اختتم عام 2022 بأغنيتين هما "ماتيجي نفك" و"سينجل" وتصدرت الأغنيتان تريند مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحهما، خاصة أنهما تصدرا محركات البحث عبر الإنترنت وتطبيق أنغامي للموسيقى.

أغنية "ما تيجي نفك" كلمات ولحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، مكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيري شكري.

أما أغنية "سينجل" من كلمات بهاء الدين محمد، لحن عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، مكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيري شكري.