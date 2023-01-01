شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حامد فى الذكرى الثانية على رحيل والده: برجاء الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل غدا الإثنين الذكرى الثانية على رحيل الكاتب الكبير وحيد حامد، الذى قدم أعمالا مهمة في تاريخ السينما والدراما، ونشر نجله المخرج مروان حامد صورة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وعلق قائلا: الذكري السنوية الثانية لرحيل والدي الحبيب الكاتب الكبير وحيد حامد، برجاء الدعاء.

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ وحيد حامد مسيرته بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.