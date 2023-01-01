شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة سليم تطرح أغنيتها الجديدة "مروت آك" باللغة المصرية القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت السوبرانو العالمية أميرة سليم أغنيتها الجديدة باللغة المصرية القديمة "مروت آك" أو"حبك" علي كل منصات البث الرقمية الموسيقية المختلفة مع أول ايام العام الجديد 2023، كهدية للمصريين في السنة الجديدة وموسم الأعياد الذي يجمع كل مشاعر الحب والأخوة، وهي ارتجال غنائي علي مقطوعة البريلود للموسيقار باخ، من بردية شيستر بيتي.

وقالت أميرة "الأغنية اهداء للمصريين ولتاريخ أجدادنا، وفي نفس الوقت للتاريخ الذي سيكتب لاؤكد أن رسالتي باحياء اللغة المصرية القديمة مستمرة، واصراري علي تقديم فن يصل الي كل مصري لن يتوقف، ولقد سجلتها بحب بمصاحبة عازفة الهارب المصرية القديرة مني واصف، ومهندس الصوت القدير مفدي ثابت، فخورة بأنها تعتبرأول أغنية رومانسية بلغة المصريين القدماء مطروحة علي جميع منصات البث الموسيقي المختلفة، والتي اعتبرها هدية السنة الجديدة والاعياد، سيعرض الفيديو كليب قريبا".

وحول مشاركتها في تجربة متحف نفرتيتي علي طريقة الميتافيرس فقالت "هي اول تجربة لي، والحقيقة انا سعيدة بمشاركتي بها لاني اكتشفت أنه عالم ساحر ومبهر، ويمكن أن تستغرب الفكرة في البداية لكن اول ما تفهمها وتقوم بتجربتها تجذبك إليها، وخصوصا عندما يكون عالم متصل بالتاريخ والثقافة والفنون، وسعدت عندما طلب مني فريق العمل مد فترة وجودي معهم بأغنية "مروت آك" في قاعة نيفرتيتي علي الميتافرس حتى 31 من ديسمبر، فلقد تم إعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن لأكتشاف وخوض التجربة".

وأضافت: "أتمني أن تكون بداية لتجارب أخري مختلفة ومتنوعه ونافذة يستطيع بها كل انسان اكتشاف المزيد والاستمتاع بالعلم والعلوم والفنون مع تنمية التواصل الاجتماعي الايجابي، وأتمني أيضًا تشجيع فريق العمل الذي نفذ إنجازًا مهم من وجهة نظري في مصر ولمصر لمواكبة العصر والتقدم والتكنولوجيا المستقبلية في العالم