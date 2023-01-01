شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أغنية "على وضعنا" لـ عدوية ونجله ومحمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طُرحت أغنية "على وضعنا" لكل من نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله محمد عدوية والنجم محمد رمضان، احتفالا برأس السنة الجديدة، وتقول كلمات الأغنية:

إحنا في حتة وانتوا في حتة

يا ليلي يا ليلي يا ليلي يااااا يااا ليل

إحنا الواحد منا بستة

يا ليل يا عيني يا لييييل

خمسة علينا من العين

ياللي معاك القرش .. خلي بالك الأيام ضحكتلك

صرفت على ناس متسواش ضحكتلك

بكرة هتشبع ندم ياللي الغرور ماليك

عشان تبعزق وتصرف على الردّي مالييييك

متقفلهاش عيشها يا إما متعيشهاش

يا أبو مخ تخين ومقفل متحسبهاش

سيبها زي ما تمشي تمشي متوقفهاش

ومهما يقولوا يا قلبي يقولوا ميغلبوناش

إحنا في حته وانتوا في حته

إحنا الواحد منا بستة

نركن كله كله عالدكة

إحنا ملوك في أي حتة

معانا مـ الكاش وكتير مـ الكاش

مفيش مفيش .. مفيش ببلاش

عادي عالعادي متصدعناش الحاجة لو سهلة متلزمناش

وكشف مؤخرًا محمد عدوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن أنه يتعاون في أغنية على طريقة الدويتو تجمع بينه وبين والده والنجم محمد رمضان، والتي تحمل عددًا من المفاجآت أثناء طرحها على المنصات المختلفة، وتحمل الأغنية طابع الشعبى، وتكتم عدوية على تفاصيلها المقرر تنفيذها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف عدوية: تجمعنى صداقة قوية بالفنان محمد رمضان الذى يتمتع بشعبية كبيرة جعلته ضمن أفضل نجوم جيله، بالإضافة إلى نجاحه كمطرب، وأنا شخصيا الأغانى الذى يقدمها، كما أن والدى نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية يجمع بينه علاقة صداقة قوية أيضًا.

يذكر أن عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحت عنوان "استضعفوني" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات أحمد شكرى، وتوزيع وألحان مونتى ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.

وتقول كلمات الأغنية: استضعفوني عشان شايفني من غير ضهر، وعروسة أحلامي ما أملكها مهر، والدنيا لو تديني عقد الوجع يتكر، وان يوم فرحت أقول خير الف بعد الشر، عجزني قُصر اليد... وأخجل أميل على حد، والدنيا شادة السلخ ودراعي م الشيلة، مكسور ومملوخ ملخ، دورت على بختي وسافرتله اميال والرحلة لسة طويلة، يارب.. مابشتكي ولا بجحد النعمة، صابر.. ومهما يكون أنا راضي بالقسمة، اديني صبر يا رب قويني ع المشوار، وان يوم غلطت ف سيري نبهني بالإنذار، في طريقي اهل الشر سنولي في سنانهم، وواجهت وانا مضطر ووقفت قدامهم، جمعوا العتاد والمال حشدوا في اتباعهم، وانا كان سلاحي الحق قادر يجيب داغهم.