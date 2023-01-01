شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يحيى يطرح أغنية "طماعة" بمشاركة عمر حفظى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الملحن والمطرب محمد يحيي أغنية جديدة تحمل اسم "طماعة" جمعته بالمطرب عمر حفظى، وهى من كلمات وألحان وتوزيع محمد يحيى ومكساج وهندسة صوت خالد نبيل، تم تسجيل الأغنية بطريقة الفيديو ليركس video lyrics .

وتقول كلمات الأغنية :

طمااااااااعه !!!!!!!؟؟

طماعه !!!!!!!!!!!

سبتيني في عز مكانش معايا في جيبي عشره جنيه

قولتيلي واحد مش قادر عيشتوا هكمل وياه ليه

وساعتها انتي قولتي مش عايزاك وقفلتي معايا نهيتي

وانا من صدمتي في الموقف ده روحت مشي لبيتي

ورجعت حزين ولقيت امي بتقولي يا ابني مالك

يومها مردتش عليها لاكنها حست بلي انا فيه

طماعه انتي طماعه

اه انتي طماعه

طماعه انتي طماعه

طماعه انتي طماعه

وبعدك تعبت سافرت وهاجرت

عملتي اللي قولتي عليه وفارقت

ايوه قدرت بعدك قدرت اكمل طريقي وفعلا كبرت

كبرت وكبرت ولما كبرت راجعه تقولي اني فعلا خسرت

يا عاشقه الجنيه رجعالي ليه ده ماضي قفلتوا خسرتي وكسبت

وطرح مؤخرا الهضبة عمرو دياب أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "ماتيجى نفك" من كلمات وألحن محمد يحيي وحققت نجاح كبير .

وكان النجم عمرو دياب قد قدم لجمهوره بحفل العلمين الجديدة الشكر للملحن محمد يحيى، وطلب منه الغناء معه، وقاموا بغناء أغنية "ب ح ب ك" من ألبومه الجديد.

وكان قد حل الملحن محمد يحيى ضيفًا على برنامج "نص تون" الذى يعرض على "تليفزيون الخليج 365"، وفى هذا اللقاء تطرق لأمور عديدة حول مسيرته الفنية، وتعاونه مع كبار المطربين، ممن ساهم في أعمال عديدة لهم وضع عليها بصمته، كما تطرق لأبرز المغنيين الذى تعاون معهم ورحلته من البداية، بالإضافة إلى الأغاني الذى طرحها من غنائه وكواليسها.

من ناحية أخري سبق وطرح محمد يحيى أحدث أغانيه وهو كليب "الأغنية"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلماته وألحانه وغنائه، وتم تصويرها مع المخرج أسعد شديد، وهي من توزيع محمد عباس.