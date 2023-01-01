شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد تكشف عن عمل جديد قريبًا فى حفل العين بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت النجمة ديانا حداد، حفلاً غنائيًا جمعت فيه مجموعة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيات اختارتها من أرشيف نجوم كبار في حفل أقيم على مسرح مدينة ألعاب الهيلي في مدينة العين.

وافتتحت ديانا حداد الحفل بأغنيتها "ماس ولولي" واختتمتها برائعتها الشهيرة "لو يسألوني" كما قدمت من أغنياتها "لاقيتك، أمانية، ودي حكي، يا زعلان" وأغنية "برق لاح" التي تفاعل معها الجمهور العيناوي بشكل كبير، كما قدمت من أغنيات أخرى مثل "بين العصر والمغرب" و"بسك تجي حارتنا" و"إلى هنا" كما لم تنسَ تحية أهالي العين بأغنية "قالوا الهوية قلت عيناوي".

وقالت ديانا حداد: "أنا سعيدة بأن أختتم هذا العام بين أهلى وجمهورى فى مدينة العين، وأشكر من تحمل البرد ولكل من أتى من بقية إماراتنا الحبيبة وأشقاؤنا من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وأتمنى من كل قلبى أن يحمل العام الجديد كل السعادة والخير والصحة لكل من شيوخنا الكرام وأبناء إمارات الخير والعالم العربي ولأهلي وبناتي ولي شخصيًا"، وكشفت ديانا عن مفاجأة قريبة هي عبارة عن عمل فني مختلف سيرى النور خلال الأيام المقبلة.