شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل يتعاقد على أغانى مسلسل "جعفر العمدة" وأحمد سعد يشارك بالغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد المطرب والملحن هيثم نبيل على تنفيذ أغاني مسلسل "جعفر العمدة"، الذي يخوض به محمد رمضان موسم دراما رمضان 2023، وهو من إخراج محمد سامي.

ويعد مسلسل "جعفر العمدة" هو خامس تعاون يجمع هيثم نبيل بالمخرج محمد سامي، بعد أن أسند له سامي أغاني وموسيقى مسلسلات عديدة منها "البرنس" وغيرها وحقق هيثم نبيل نجاح كبير في تترات وأغاني وموسيقى هذه الأعمال.

ويتعاون بالغناء مع هيثم نبيل في أغاني مسلسل "جعفر العمدة" النجم أحمد سعد، ليكونا ثنائي ناجح في أغاني الدراما، خاصة أن أحمد سعد قام بغناء 12 أغنية من ألحان هيثم نبيل، الذي قام بكتابة وتلحين 10 أغاني ضمن أحداث مسلسل "البرنس"، ويشارك في كتابة أغاني مسلسل "جعفر العمدة" حتى الآن سارة سعيد وكريم سامي.





الجدير بالذكر أن مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.