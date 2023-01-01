شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يستقبل العام الجديد فى الشارقة بحفل غنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل النجم الإماراتي حسين الجسمي وجمهور مدينة "خورفكان" الشارقة العام الجديد 2023، أمس الأحد بأمسية غنائية واشتعل مدرج خورفكان بالتصفيق بمجرد إطلالة حسين.

وقال حسين الجسمى: "أجمل مساء على أجمل جمهور من عروس الساحل الشرقي ودرة المدن "خورفكان" داري ومرباي، يسلم كف بانيها اللي جملها وأظهرها في أحلى صورة، سعدت بشوفتكم اليوم ويارب نقدر نسعدكم اليوم ودوم، كل عام وانتوا بخير"، وأطرب حسين الجسمى الحضور بأغنياته المتنوعة.

وكان الفنان حسين الجسمي احتفل بعقد قرانه الأيام الماضية في حفل عائلي حسب ما نشر مدير أعماله، وكتب "الجسمي" في تدوينة له عقب عقد القران عبر حسابه على "تويتر": "أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد، بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة".

ويحيى النجم الإماراتى حسين الجسمى حفلاً غنائيًا، في الشارقة، ليلة رأس السنة، ومن المقرر أن يقدم حسين توليفة كبيرة من أغانيه الشهيرة، التى حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا في مشواره.

وطرح حسين الجسمى مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان "ليه" على موقع "يوتيوب"، وهى من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، مكس وماستر هاني محروس.