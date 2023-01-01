شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال: الفن هو الأمل وتجديد الخطاب الروحى من خلاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال إن المسرح والثقافة والفن أمن قومي، والفن يحمي المواطن من أي فكر متطرف وأنا فخور بوجودي في المسرح القومي وأشكر وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والمخرج الكبير خالد جلال والفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي.

وأضاف عبد الرحيم كمال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان خطة البيت الفني للمسرح بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والمخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والقائم باعمال رئيس البيت الفني للمسرح: الفن هو الأمل وتجديد الخطاب الروحي سيكون بالفن، وأقدم مشروع صاحب الوردة وهو تمجيد لفكرة الحب وتحسيد لشخصية الحلاج لو ظهر في عصرنا هذا، والدين والفن في كفة واحدة وهما ليسا عكس بعضهما.

وأعلن إيهاب فهمي أن العرض بطولة رانيا فريد شوقي وأحمد عبد العزيز وإخراج احمد شوقي، كما أعلن فهمي عن مسرحية "سيدتي أنا" بطولة النجمة داليا البحيري، والنجم نضال الشافعي، وإخراج محسن رزق.































































































































































