شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر فى لجنة القراءة واختيار العروض المسرحية بالبيت الفنى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج خالد جلال، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالمسرح القومي للإعلان عن خطة البيت الفني للمسرح خلال عام 2023، عن أسماء لجنة القراءة في تشكيلها الجديد، وهم الأستاذ عبد الرازق حسين، الدكتور سيد الإمام، الدكتورة وفاء كمالو، المخرج والناقد الفني والزميل بـ"الخليج 365" جمال عبد الناصر، ويسري حسان، والناقد محمد الروبي، والدكتور عصام أبو العلا، والدكتورة سمية حبيب، وعبد الرازق أبو العلا، وكذلك محمد بهجت، والدكتور محمد زعيمة، والدكتور محمد سمير الخطيب، والناقدة هند سلامة، والناقد باسم صادق، والكاتبة رشا عبد المنعم، والناقدة ليليت فهمي، والأستاذة شيماء الورداني.

يذكر أن اختيار الأول من يناير لعقد المؤتمر، يعد بمثابة انطلاقة جديدة للمسرح المصري مع بداية عام جديد، مشيرًا إلى أن الخطة المقبلة ستحمل العديد من المبادرات الجديدة التي ستنعكس إيجابًا على المسرح المصري، مع تنوع في العناصر المشاركة في صناعة المنتج المسرحي، الذي تشارك فيه أجيال مختلفة.

تضمن المؤتمر عرضًا لخطة كل فرقة مسرحية، وتقديمًا للمشاركين في هذه العروض، بحضور صناع الأعمال المسرحية الذين تحدثوا عن العروض التي يشاركون فيها.































































































































































