شكرا لقرائتكم خبر عن كمال أبو رية يجسد شخصية الشيخ الشعراوى فى عمل مسرحى خلال شهر رمضان بمشروع مسرح السيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان إيهاب فهمي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بأعلان خطة البيت الفني للمسرح وبحضور وزيرة الثقافة والمخرج الكبير خالد جلال عن مشروع مسرح السيرة وهو مشروع يتناول رموز مصر، وأولى العروض هي عرض عن الشيخ الشعراوي سيقدم في شهر رمضان ويجسد شخصية الشيخ الشعراوي الفنان كمال أبو رية ويخرج العرض المخرج محمد علام صاحب الفكرة.

خطة عروض فرق البيت الفني للمسرح خلال عام 2023، تحت شعار "2023 عام جديد.. ومسرح جديد" وذلك في الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق الأول من يناير المقبل، بالمسرح القومي بالعتبة.

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اختيار الأول من يناير لعقد المؤتمر، يعد بمثابة انطلاقة جديدة للمسرح المصري مع بداية عام جديد، مشيرًا إلى أن الخطة القادمة ستحمل العديد من المبادرات الجديدة التي ستنعكس إيجابًا على المسرح المصري، مع تنوع في العناصر المشاركة في صناعة المنتج المسرحي، الذي تشارك فيه أجيال مختلفة.

تضمن المؤتمر عرضًا لخطة كل فرقة مسرحية، وتقديماً للمشاركين في هذه العروض، بحضور صناع الأعمال المسرحية الذين تحدثوا عن العروض التي يشاركون فيها .