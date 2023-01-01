شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين الكيلاني وخالد جلال يعلنان خطة مسرح الدولة خلال عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ورئيس البيت الفني للمسرح عن خطة المسرح المصري التابع للبيت الفني للمسرح.

وخلال كلمته علي المسرح قال خالد جلال: من هنا من علي خشبة المسرح القومي نستهل العام الجديد بمسرح جديد وخطة مسرحية شاملة ومنظومة عمل تستوعب كل الاجيال المسرحية، ولقاءنا فرصة للحديث عن المستقبل.

وأضاف: المسرح المصري لابد ان يشمل الجميع ليكون الحراك المسرحي في أحسن صورة وشكرًا لوزيرة الثقافة علي دعمها، ولأول مرة نعلن خطة كل المسارح واشكر الوزيرة علي دعمها، وسيكون هناك ميكنة لكل التذاكر وأجهزة البيع تماشيًا مع التطور وسيبدأ التنفيذ بعد المؤتمر.

وقالت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني: من قلب المسرح القومي الذي كان شاهدًا علي تاريخ مصر وعلي أعمال مسرحية عظيمة، أعلن من هنا عن خطة جديدة لمسرح جديد يحقق العدالة الثقافية، وسيتم إطلاق العديد من المبادرات الحديدة منها مبادرة ولد هنا لتسليط الضوء علي الرموز في كل محافظات مصر، وإطلاق مبادرة مسرح السيرة، والوزارة تفتح ذراعيها لكل المبدعين وكل الامنيات لكم جميعًا.





وأضافت : المسرح المصري دائما له الريادة وسيدة المسرح العربي سميحة ايوب معنا وهي شاهدة علي ريادتنا وعلي عظمة مسرحنا ، واختيار موفق من المخرج خالد جلال لاختيار هذا المكان وهو المسرح القومي .