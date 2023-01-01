شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد وسامح حسين يشاركون فى مشروع لمسرح العرائس يكتبه أيمن بهجت قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج خالد جلال خلال مؤتمر صحفي عقد بالمسرح القومي عن مشروع مسرحي للأطفال يقدم على مسرح العرائس يكتبه الشاعر والكاتب أيمن بهجت قمر، ويشارك في بطولته صوتيًا كل من الفنانين بيومي فؤاد وسامح حسين وياسر الطوبجي وحسام داغر وسامي مغاوري، والمطربة ريهام عبد الحكيم.

تحت رعاية وزيرة الثقافة.. الأحد المقبل خالد جلال يعقد مؤتمر "2023 عام جديد ومسرح جديد" للإعلان عن خطة عروض "بيت المسرح" ومبادراته لعام 2023.

خطة عروض فرق البيت الفني للمسرح خلال عام 2023، تحت شعار "2023 عام جديد.. ومسرح جديد" وذلك في الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق الأول من يناير المقبل، بالمسرح القومي بالعتبة.

‏اختيار الأول من يناير لعقد المؤتمر، يعد بمثابة انطلاقة جديدة للمسرح المصري مع بداية عام جديد، مشيراً إلى أن الخطة القادمة ستحمل العديد من المبادرات الجديدة التي ستنعكس إيجابًا على المسرح المصري، مع تنوع في العناصر المشاركة في صناعة المنتج المسرحي، الذي تشارك فيه أجيال مختلفة.

تضمن المؤتمر عرضًا لخطة كل فرقة مسرحية، وتقديماً للمشاركين في هذه العروض، بحضور صناع الأعمال المسرحية الذين تحدثوا عن العروض التي يشاركون فيها .































































































































































