كتب امير فتحي في الأحد 1 يناير 2023 06:50 مساءً - حرصت الفنانة شريهان على تهنئة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بمناسبة العام الجديد 2023 .
نشرت شريهان صورة لها ظهرت بها بإطلالة شتوية كلاسيكية خطفت الأنظار بجمالها، والتي أشاد المتابعين بها واصفين إياها ب “جميلة الجميلات” .
وكتبت الفنانة المصرية في تعليقها على الصورة: “سنة جديدة سعيدة” .. وفي تغريدة أخرى: “عام سينتهي وآخر سيبدأ” .
تابعت: “أتمنى من اللّٰه في عامنا القادم أن يديم علي العالم أجمع ستره ولطفه وأن يرزقنا راحة البال، وأن يرضى عنا ويرضينا ويرضي قلوبنا” .
أضافت شريهان: “ويرزقنا الأمان والخير والصحة والسلام والطمأنينة والرضا والقناعة .. اللهم عاما لانرى فيه حزناً ولا هماً ولا مرضاً ولا شقاء” .
كانت هذه تفاصيل خبر شريهان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها .. والجمهور: “جميلة الجميلات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.