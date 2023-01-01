شريهان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها .. والجمهور: “جميلة الجميلات”

كتب امير فتحي في الأحد 1 يناير 2023 06:50 مساءً - حرصت الفنانة شريهان على تهنئة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بمناسبة العام الجديد 2023 .

نشرت شريهان صورة لها ظهرت بها بإطلالة شتوية كلاسيكية خطفت الأنظار بجمالها، والتي أشاد المتابعين بها واصفين إياها ب “جميلة الجميلات” .

وكتبت الفنانة المصرية في تعليقها على الصورة: “سنة جديدة سعيدة” .. وفي تغريدة أخرى: “عام سينتهي وآخر سيبدأ” .

تابعت: “أتمنى من اللّٰه في عامنا القادم أن يديم علي العالم أجمع ستره ولطفه وأن يرزقنا راحة البال، وأن يرضى عنا ويرضينا ويرضي قلوبنا” .

أضافت شريهان: “ويرزقنا الأمان والخير والصحة والسلام والطمأنينة والرضا والقناعة .. اللهم عاما لانرى فيه حزناً ولا هماً ولا مرضاً ولا شقاء” .