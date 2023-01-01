«ماكان عندي الجرأة أقوله بحبك».. لن تصدّق من هو الفنان الذي أحبته نانسي عجرم قبل الزواج وعلّقت صورته في غرفتها.. هويته ستدهشكم!!

كتب امير فتحي في الأحد 1 يناير 2023 06:50 مساءً - “بحب راغب علامة منذ صغرى وعلقت صوره على حائط غرفتى”.. بهذه الكلمات حكت النجمة نانسي عجرم العديد من الأسرار خلال مشوارها الفني فى تصريحات حصرية خلال “برنامج سهرانين” مع أمير كرارة.

وقالت نانسى عجرم: “علقت صورة راغب علامة في أوضتي لما كنت صغيرة، كنت أحب أغانيه وكل شيء بيقدمه خاصة قلبي عشقها واشتقنا لك ، وقتها كانت الصوت الأفضل بالنسبة لي ، وكان نفسي أشوفه وأنا صغيرة وأول مرة شُفته بحفلة ما كنتش مشهورة وكنت بغني قبله بس ما كانش عندي الجرأة إني أقرب منه وأقول له بحبك ونحكي مع بعض” .

وأضافت الفنانة: “أول حفلة عملناها سوا بعد شهرتي كانت بعد ألبوم أخاصمك آه، وهو ميعرفش القصة دي بس دلوقتِ راح يعرفها، وكمان كنت بحب سلطان الطرب جورج وسوف”.

طفولة نانسي عجرم

وكشفت الفنانة عن حياتها الأسرية في مرحلة الطفولة قائلةً ً: “وأنا صغيرة كنت الحاكمة على أخواتي في كل الإختيارات. وكنا بنتسلى في البيت، ومكناش بنخرج كتير ولو خرجنا في الإجازة بنروح لخالتي أو قرايبنا، وكنا بنلعب في البيت لعبة بيت بيوت”.

واسترسلت حديثها “ولادي بسبب موضوع الموبايل مبقاش فيه ابتكار، وكلهم بيقعدوا على التليفونات والسوشيال ميديا والتيك توك إنستجرام، إنما زمان كنا بنخترع العاب قدام البيت وجوا، وكنا نقعد نرسم ونعزم الجيران”.

وتابعت: “ماما كانت بالبيت نيجي من المدرسة فيه أكلة واحدة مفيش ناكل غيرها، اللي موجود ناكل اللى طبخته وكانت حاطة قوانين علينا، وبابا كان صارما بس مكنش فيه ضرب بس من الوقت للتاني كف أو ألم صغير ونتضرب بالشبشب”.

دور والد نانسي في اكتشاف موهبتها

وتابعت عجرم خلال لقائها المذاع على قناة on: “والدي كان يريد أن أتعلم كل شيء بدرى، فجعلني أبدأ الغناء في سن صغيرة جدا كما جعلني أتعلم السواقة وأنا في عمر 9 سنوات، ووالدي هو من اكتشف أن صوتي جميل عندما كنت أردد الأغاني وراء جدتي فبدأ يعلمني الغناء وبدأ يشترك لى فى برامج صغيرة فى بلدتنا وعندما يحضر له ضيوف كان ينادى علي ويجعلنى أغنى أمامهم”.

وأضافت: “كنت بمدرسة لا تحب الغناء وكانوا دائما ينصحونني أن أتوقف عن الغناء ويقولوا لى كيف أسهر في الحفلات وأتي للمدرسة في اليوم الذي يليه باكرا وهذا من المؤكد سيؤثر على الدراسة، وما كان على والدي إلا أنه قام بنقلى على الفور لمدرسة أخرى، ومن حسن حظي أن المدرسة الجديدة كانت تحب الغناء وأقامت العديد من الحفلات التي غنيت فيها”.

أغنية ” يا عيد ” بمناسبة الكريسماس

وطرحت النجمة نانسى عجرم، منذ أيام، أغنيتها الجديدة “يا عيد”، عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” بمناسبة الكريسماس ورأس السنة، والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالا بأجواء الكريسماس والأعياد.

كذلك طرحت نانسي مؤخرا، أحدث أغانيها “على شانك” وتجاوز عدد مشاهديها 17 مليون مشاهدة منذ طرحها، والأغنية من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور.

نبذة عن نانسي عجرم

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية “أخاصمك آه” عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسي عجرم فى قرية سهيلة بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج “نجوم المستقبل” وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان “محتجالك”، ومن ثم “شيل عيونك عنى” عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث “يا سلام” عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية “أخاصمك آه” وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.

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