كثيرون لا يعلمون من هو إبن النجم بيومي فؤاد.. فنان صاعد دخل عالم التمثيل من أوسع الأبواب!! – صورة

كتب امير فتحي في الأحد 1 يناير 2023 05:43 مساءً - أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء، نجل الفنان الكبير بيومي فؤاد، حيث أن القليل من جمهور يعلمون أن لديه ابن شاب يعمل في الجانب الفني، بالرغم من أن “بيومي” لا يحب كثيرا مشاركة جمهوره حياته الشخصية بشكل كبير.

من هو نجل بيومي فؤاد؟

وابن بيومي فؤاد هو ممثل ومخرج ويدعى “محمد”، حيث يدرس حاليًا التمثيل والإخراج التلفزيوني والسينمائي وشارك في العديد من الأعمال الفنية في الفترة الأخيرة دون مساعدة والده.

محمد بيومي فؤاد

بيومي فؤاد: «لم أتوسط لابني في الفن»

من جهته، قال الفنان بيومي فؤاد، إن الفن به «واسطة» ولكن لحدود معينة، مضيفًا: «لم أتوسط لابني في الفن، محمد ابني دخل معهد السينما بالفلوس وكل سنة بيطلع بـ12 مادة ولسه متخرجش».

بيومي فؤاد ونجله محمد

وأشار «فؤاد»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «السجادة الحمراء»، المعروض عبر فضائية «الأهلي»: «ابني بيسقط كل سنة، وممكن يتجامل بس مش بيتجامل، وأنا مع الأساتذة والمعهد جدا»، موضحًا أن المجاملة لها حدود، متابعًا: «ابني موهوب وممكن أزقه بس لو مش موهوب مش هينفع يكمل».

وأضاف: «أنا بساعد ابني وغيره»، معتبرًا أن بعض أبناء الفنانين تعرضوا لحكم مسبق لأنهم أبناء فنانين، معلقًا: «هو في زي دنيا سمير غانم، وأحمد الفيشاوي وأحمد السعدني شاطرين كده».

بيومي فؤاد الأكثر ظهورًا في 2022

هذا وقد استطاعت السينما المصرية العام المنقضي 2022 أن تبرز عدة أسماء جديدة، ولكنها أيضًا لم تبتعد كثيرًا عن وجود أسماء تكررت في أفلام عديدة، وأبرزهم مثل كل عام هو النجم سواء كبطل مشارك أو كضيف شرف بيومي فؤاد.

بيومي فؤاد حصل على المركز الأول في الأكثر ظهورًا في عام 2022، حيث استطاع أن يشارك في 6 أعمال سينمائية في غالبية مواسم العام، وظهر في فيلم «كيرة والجن» الأكثر تحقيقًا للإيرادات في تاريخ مصر بطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز، كما شارك في فيلم «تسليم أهالي» بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وفيلم «فضل ونعمة» بطولة ماجد الكدواني وهند صبري.

كما ظهر في فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد وشيرين رضا ومي عمر، وفيلم «خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني وأخيرًا ظهر في فيلم «هاشتاج جوزني» بطولة أمير المصري ومايان السيد.

بيومي فؤاد يشارك في الموسم القادم بـ 4 أفلام

وعلى الصعيد الفني، يدخل الفنان بيومى فؤاد منافسات موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2023 بـ 4 أفلام دفعة واحدة جمعيهم تدور أحداثهم في اطار كوميدي، اثنين منهما من بطولته واثنين آخرين يشارك في بطولتهما، ليكون بيومى فؤاد نجم الموسم الذى يعرض فيه 7 أفلام جديدة، ويستمر بذلك في تواجده المكثف بالسينما خلال السنوات الأخيرة.

فيلم شلبي

البداية بـ “فيلم شلبي” الذى يشارك بيومي فؤاد في بطولته ومقررعرضه يوم 5 يناير المقبل، والعمل بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبى، بيومى فؤاد، محمد رضوان، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه في اطار كوميدى اجتماعى، مع وجود قصة حب تجمع كريم محمود عبد العزيز وروبى.

أخي فوق الشجرة

ثانى أفلام بيومي فؤاد خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسى هو “أخي فوق الشجرة” المقرر عرضه يوم 18 يناير المقبل، والعمل بطولة بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ”ويزو”، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتدور احداثه في إطار كوميدى.

اتنين للايجار

ويتصدر بيومي فؤاد بطولة فيلم “اتنين للإيجار” المقرر عرضه يوم 25 يناير المقبل، ويشاركه البطولة محمد ثروت وتأليف أسماء غازى وإخراج شادي على، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومي فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتى يشاركن كضيفات شرف أبرزهن إسعاد يونس، ميرهان حسين، ناهد السباعى، ثراء جبيل ايناس مكى، محمد لطفى، ايمان سيد، سلوى محمد على، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين.

مغامرات كوكو

رابع أفلام بيومي فؤاد خلال الموسم هو “مغامرات كوكو” الذى يتصدر بطولته أيضاً ومقرر عرضه يوم 4 فبراير المقبل، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد اسامة “اوس اوس”، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار ايهاب ناصر، ومن اخراج اسماعيل فاروق.

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