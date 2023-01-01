محمد حماقي يتحدث للمرة الأولى عن فترة انفصاله عن زوجته

كتب امير فتحي في الأحد 1 يناير 2023 05:43 مساءً - كشف الفنان محمد حماقي ولأول مرة عن كواليس فترة انفصاله عن زوجته نهلة الجارحي والتي استمرت لمدة عامين ثم قرارهما بالعودة إلى بعضهما البعض مرة أخرى .

أشار محمد حماقي خلال استضافته في برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس إلى أن الكثيرين لم يعلموا بانفصاله عن زوجته أثناء العامين وبعد رجوعهما .

وأرجع السبب في عد تصريحه بانفصالهما إلى حرصه على عدم حدوث تجاوزات في حق زوجته، مضيفا: “فيه ناس مش بس تألف، تتجاوز اللي هو خلاص ما هي مش معاك بقى ملكش دعوة، لأ ليا دعوة محدش يتكلم عليها اصلا” .

تابع: “القرار كان بالعقل ورجع بالقلب .. احنا كان فيه مرحلة كلكعة ولخبطة وتتخين دماغ ملوش معنى وحسينا إنه الأسهل إن كل واحد يرتاح من التاني واكتشفنا إنه لأ” .

وعن فترة انفصالهما قال محمد حماقي: “أنا فات عليا سنتين مش عارف اشوف حد ومش عايز اشوف حد تاني، قاعد زي ما أنا في نفس الحتة وكل يوم بليل لما اجي أنام تيجي في دماغي فكرة طب ما هي ممكن تتجوز فمعرفش أنام وابقى مضايق جدا” .

وأضاف أن هذه الفترة تسمح للشخص بأن يقف أمام المرآة على حد وصفه لمواجهة نفسه ومراجعة أفكاره وهل قام بالمجهود الذي كان يجب عمله من أجل استمرار العلاقة والحفاظ عليها أم لا .

واصل: “كان دليل كبير إنه يفوت سنتين وده مش وقت قليل ومكناش لسه خلفنا، سهلة أوي منرجعش تاني مفيش حاجة ترجعنا اصلا ورجعنا .. أنا بحب نهلة جدا من كل النواحي، بحبها بعقلي ومقتنع جدا وبحبها بمشاعري والحمد لله إن احنا رجعنا” .