جمع بين الرقي والعصرية.. شاهد فخامة وأناقة منزل ياسمين عبد العزيز.. لن تصدق جماله من الداخل!

كتب امير فتحي في الأحد 1 يناير 2023 05:43 مساءً - “ديكورات” فخمة وراقية لأشهر الفنانين في العالم العربي. تميّزت منازلهم وقصورهم بأجمل التصاميم التي تحاكي شخصياتهم وذوقهم الرفيع.

فبعضهم من يعشق البساطة، وبعضهم من يحب الفخامة المبالغ فيها، وبعضهم تكون أمورهم وسط دون الكثير من المبالغات مع وضع بعض اللمسات العصرية مثل الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز.

منزل ياسمين عبد العزيز

يتميز منزل ياسمين عبد العزيز بذوق أنيق وعصري خطف الأنظار، خاصة وأنها نسقت غرف المنزل بطريقة تناسب أحدث صيحات الموضة.

غرفة المعيشة الخاصة بمنزل “ياسمين” لها ذوق خاص، فاختارت الأساس من اللون البيج الفاتح وبها عدد من الطاولات الأنيقة العصرية.

وبسبب حبها للرياضة خصصت غرفة خاصة بمنزلها لوضع الأجهزة الرياضية لتمارس الرياضة في المنزل بشكل دائم.

حديقة منزل ياسمين عبد العزيز كبيرة وتهتم بها بشكل كبير، واختارت أن تضع لها فيها أثاث أنيق ومميز لتستقبل أصدقائها والمقربين منها في هذا المكان المبهج.

ياسمين عبد العزيز تكشف عن شخصيتها في مسلسل «ضرب نار» رمضان 2023

احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، ببدء تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “ضرب نار”، وكشفت لأول مرة عن تفاصيل شخصيتها في العمل المقرر عرضه ضمن موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023، حيث تقدم شخصية فتاة من حي شبرا العريق بالقاهرة.

ونشرت ياسمين عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، صورة لها بملابس شخصيتها في المسلسل

وعلقت ياسمين عبدالعزيز قائلة: مهرة من شبرا وبنات شبرا الجدعان مسلسل ضرب نار، رمضان 2023 بإذن الله.

ويجتمع الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، فى عمل واحد بعنوان «ضرب نار» يشاركون به في سباق رمضان 2023 المقبل، فى قالب الدراما الصعيدية، وهو العمل الأول لياسمين بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة التى استلزمت سفرها إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية.

واقترب صناع مسلسل “ضرب نار” للنجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي من انطلاق تصوير العمل المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2023، حيث تتواصل عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة، وقرر صناع العمل الاستعانة بعدد من أبطال مسلسل “اللى مالوش كبير” الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.

وتعاقد على المشاركة فى بطولة “ضرب نار” كل من هدى الإتربي، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله محمود، بعد مشاركتهم فى مسلسل “اللى مالوش كبير” مع ياسمين والعوضى، كما تعاقدت أيضاً الفنانة سهير المرشى، ويواصل مخرج العمل مصطفى فكرى اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير فيما قارب المؤلف ناصر عبد الرحمن على الانتهاء من كتابة حلقات العمل.

ياسمين عبدالعزيز تحتفل مع فريق العمل

واحتفلت ياسمين وفريق العمل بانطلاق تصوير المسلسل، حيث ظهرت في الصور التي تم تداولها من الاحتفال وهي ترتدي الزي الشعبي، حيث من المقرر أن تجسّد شخصية فتاة من منطقة شعبية.

وظهرت ياسمين مع فريق عمل المسلسل وهم يقطعون قالب حلوى كبير ومعهم مخرج المسلسل مصطفى فكري، كما ظهر معها الفنانة مها نصار التي تشارك معها في العمل.

وكانت آخر الأعمال التي جمعت الثنائي ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي، مسلسل “اللى ملوش كبير” فى دراما رمضان قبل الماضي، وشارك فى بطولته خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، عايدة رياض، فتوح أحمد، محمود حافظ، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبد الغني، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعي، محمود عمرو ياسين، محمد عبد العظيم، كريم الحسيني، جمال يوسف، بسنت النبراوي، ميريت عمر الحريري، ماجدة منير، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

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