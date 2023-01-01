شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يخطط للتعاقد مع الجناح البرازيلي أنجيلو جابريل فى المريكاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن إقتراب نادي ميلان من التعاقد بشكل رسمي مع الجناح البرازيلي الشاب أنجيلو جابريل، لاعب نادي سانتوس البرازيلي، حيث يعد اللاعب أحد أفضل المواهب الشابة بالفريق البرازيلي، لا سيما أنه يمتلك 18 عامًا فقط.

وأفادت التقارير أن نادي ميلان قد تقدم بعرض رسمي بالفعل من أجل اللاعب بواقع 15 مليون يورو، حيث من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة حسم الروسونيري الرسمي للصفقة، خاصة أن المقابل المادي المقدم يعد جيد للغاية مقارنة بعمر اللاعب الحالي.



موقف سانتوس من بيع اللاعب

ويرحب مسئولي نادي سانتوس البرازيلي ببيع اللاعب خلال المريكاتو الشتوي الحالي، فعلى الرغم أن اللاعب أحد الأوجه الشابة المبشرة فى الفريق، إلا أن المقابل المادي الضخم المقدم فى الصفقة من قبل النادي الإيطالي من الصعب أن يتم رفضه.



موقف اللاعب من الإنتقال لميلان

ومن جانبه يرحب اللاعب بفكرة إنتقاله إلى ميلان فى الفترة المقبلة، لا سيما أن إنتقال اللاعب للدوري الإيطالي فى هذا السن المبكر سيفتح الباب أمام اللاعب لتحقيق مسيرة إحترافية جيدة فى المستقبل القريب، بجانب مشاركة اللاعب بدوري الأبطال حال إنتقاله إلى الروسونيري.