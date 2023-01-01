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القاهرة - سامية سيد - أمضى ليوناردو دي كابريو )48 عامًا( ليلة رأس السنة الجديدة على متن يخت مع الممثلة فيكتوريا لاماس )23 عامًا( بالإضافة إلى عدد قليل من الأصدقاء، منهم دريك وتوبي ماجواير وذلك تأكيدًا للأخبار الأخيرة التي أفادت بشأن ارتباطه بالممثلة الصغيرة التي تصغره بـ 25 عامًا.

وولدت فيكتوريا في 24 أبريل 1999 أي بعد عامين من إطلاق فيلم ليو الشهير تيتانيك عام 1997 وهي ابنة الممثل لورنزو لاماس وعارضة الأزياء شونا ساند.

ويعتبر هذا الظهور هو الثالث لنجم تيتانيك بصحبة فيكتوريا خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد نشر عدة تقارير تفيد بأن جيجي حديد لم تكن جادة بشأن علاقتهما الرومانسية القصيرة العمر.



ليوناردو وصديقته

جيجى حديد وليوناردو دي كابريو

على جانب آخر أكدت عدة مواقع أجنبية أن الثنائى ليوناردو وجيجي حديد يكنا كل مشاعر الحب لبعضهما إلا أن جيجي حديد لا تفضل حالياً الدخول في أية علاقة جديدة، خاصة أن أولويتها في الفترة الحالية هي ابنتها التي تضع عليها كامل تركيزها مع أعمالها.



ليوناردو دى كابريو يستقبل السنة الجديدة بصحبة فيكتوريا لاماس على متن يخت



ليوناردو دى كابريو يستقبل السنة الجديدة بصحبة فيكتوريا لاماس على متن يخت

وأضاف التقرير أن ذلك هو ما أعاق استمرار العلاقة أو أخذها مسارًا أكبر في الفترة الحالية، وبالتالي فضل ليوناردو التركيز على حياته ودخل في قصة جديدة مع الممثلة ذو الـ 23 عامًا فقط.