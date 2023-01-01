بعد رحيل الأسطورة بيليه.. لن تتوقع هوية الفنانة المصرية التي عشقها وطلب الزواج منها! أشهر نجمات الزمن الجميل!!

كتب امير فتحي في الأحد 1 يناير 2023 03:50 مساءً - رحل عن عالمنا الأيام الماضية، نجم كرة القدم البرازيلي بيليه عن عمر يناهز 82 عاما، حسبما أعلن وكيله لوكالة أسوشيتد برس.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، قصب الحب التي جمعت بين الراحل بيليه مع أشهر نجمات الزمن الجميل الفنانة المصرية زبيدة ثروت.

وكانت كشفت زبيدة ثروت فى لقاء نادر لها مع الإعلامى عمرو الليثي، تفاصيل تعرفها على أسطورة الكرة البرازيلية بيليه فى الكويت.

زبيدة ثروت تروي قصة الحب التي جمعتها مع بيليه

وقالت زبيدة ثروت أن بيليه عترف بحبه من أول نظرة وكان ذلك فى مهرجان بالكويت تم دعوتها هناك عام 1973.

وتابعت أن إعجاب بيليه بها دفعه إلى أن يُلبسها طوق ورد قبل أن تعلم أنه اللاعب الشهير، وكشفت في المقابلة نفسها أنه اتّصل بها عبر الهاتف بعدما عادت إلى مصر.

وأشارت زبيدة، إلى أنه بمجرد أن رآها في الفندق اعجب بها وقرر الحديث معها والتعرف عليها ومنها بدأت قصة الحب بينهما والتي انتهت بطلب الزواج.

كما أعلنت عن عدم حبّها للعبة كرة القدم، وختمت كلامها حول قصتها مع بيليه بأنها لم تكن تعلم هل هو صادق فى علاقتهما أم لا إلا أن تلك العلاقة لم تتطور لأكثر من ذلك.

وتابعت: “كان يرغب أن أسافر معه البرازيل وبرغم من ذلك لم يكن هناك ردا نهائيا من جانبى وظل برفقتى حتى غادرت الى القاهرة وكنت وقتها أكبره باربعين يوما فقط. ”

رحيل بيليه

ورحل عن عالمنا نجم كرة القدم البرازيلي بيليه والذي يعتبر على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم، وذلك عن عُمر يناهز 82 عامًا، في مستشفى ألبرت أينشتاين الإسرائيلي في ساو باولو، والذي يرقد فيه منذ 29 نوفمبر 2022.

وحسبما قال وكيل بيليه لوكالة “أسوشيتد برس”، فقد أظهر تقرير طبي أن بيليه بحاجة إلى رعاية لخلل وظيفي في القلب والكلى، بعد أن كان يكافح سرطان القولون منذ سبتمبر 2021.

وبدأ بيليه الذي كان اسمه في الأصل إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو اللعب مع سانتوس في سن 15 عاماً والمنتخب البرازيلي بعد عام ، واشتهر على الساحة العالمية لكرة القدم عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا في كأس العالم 1958.

وخلال مسيرته الدولية، فاز بثلاث بطولات لكأس العالم في أعوام 1958 و 1962 و 1970 وهو اللاعب الوحيد الذي حقق ذلك، ودوره في الفوز الثالث للبرازيل، في المكسيك عام 1970 ، كان رئيسيًا في أعظم فريق دولي في الرياضة على الإطلاق، ولا يزال أحد أفضل هدافي الفريق على الإطلاق برصيد 77 هدفًا.

ووسط أخبار عن انهيار الوضع الصحي للأسطورة الرياضية بيليه، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات مفادها تحضير نادي سانتوس، لإحياء جنازة تليق بالنجم البرازيلي، على الرغم من أنه لا يزال على قيد الحياة.

ومن ضمن الإجراءات التي اتخذها النادي، تم تحضير نعشاً ذهبياً نقشت عليه صورة بيليه وهو يحمل كأس العالم، كما تم تجهيز ملعب أوربانو كالديرا، بخيمة كبيرة استعداداً لمراسم العزاء التي سيتم الإعلان عنها فور وفاة بيليه.

وفي رسالة لوالده المريض قال إدينيو، نجل بيليه: “أبي قوتي لك”، بعد أن وصل إدينيو ليلة عيد الميلاد إلى المركز الطبي الذي يراقب وضع والده الصحي، حيث انضم إلى شقيقتيه فلافيا وكيلي ناسيمنتو.

بيليه يودع عائلته برسالة صوتية مُبكية

وكان أسطورة كرة القدم قد أثار حزن جمهوره بعدما نشر رسالة توديع صوتية لعائلته وأصدقائه من مستشفى ألبرت أينشتاين في مدينة ساوباولو البرازيلية، حيث يقيم هناك منذ نحو شهر، ويصارع مرض السرطان.

وذكر رجل الأعمال البريطاني فرانك خالد، صاحب وكالة إدارة رياضية، عبر حسابه على “تويتر”: “بيليه يقول وداعاً للعائلة والأصدقاء من سرير المستشفى. أسطورة كرة القدم بيليه يخسر ببطء معركته ضد السرطان، وتقول عائلته إن حالته تزداد سوءاً”.

تأتي هذه التطورات بعدما كانت ابنة بيليه نشرت صورة أسطورة كرة القدم البرازيلية البالغ من العمر 82 عامًا من سريره في المستشفى في ساو باولو، وهي تعانقه، مرفقة بعبارة “ليلة أخرى معًا”.

وكتبت ناسيمنتو مع الصورة التي نشرتها على إنستجرام: “ما زلنا هنا، في الكفاح وفي الإيمان. ليلة أخرى معًا”.

وأعلن مستشفى ساو باولو الذي يعالج فيها أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، عن “تطور” في إصابته بالسرطان وحاجته إلى “رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب”.

كما أوضح الأطباء في بيان تناول صحة بطل العالم ثلاث مرات أنه “يعاني من تطور مرض الأورام ويتطلب رعاية أكثر شمولاً لعلاج الفشل الكلوي والقلب”.

الأسطورة بيليه كان يعاني من تدهور حالته الصحية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة ويخضع لعلاج كيمياوي منتظم منذ تشخيص إصابته بسرطان القولون العام الماضي. كما خضع لعملية جراحية لإزالة الورم في سبتمبر 2021.

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