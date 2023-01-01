هلا رشدي تتعرض للانتقادات بسبب تحدي “تيك توك” أمام الكعبة

كتب امير فتحي في الأحد 1 يناير 2023 03:50 مساءً - تعرضت الفنانة هلا رشدي لموجة من الانتقادات والهجوم من جانب متابعيها على خلفية نشرها لمقطع فيديو برفقة نجلها “معز” من داخل الحرم المكي .

ظهرت حلا رشدي في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع “انستجرام”، وهي تقوم بعمل تحدي تيك توك يقوم على التقاط صورا متنوعة بلقطات مختلفة .

الأمر الذي أثار غضب عدد من المتابعين، الذين أعربوا عن استيائهم من قيام هلا رشدي بهذا الأمر أمام الكعبة وداخل الحرم وعدم احترام قدسية المكان .

فجاءت بعض التعليقات مثل: “هو إيه ده بجد يعني الدنيا زنقت معاكي مفيش مكان تاني” و “اخر زمن تريند في الكعبة” و “احترمي بيت الله على الأقل” و ” انتو بتعملوا إيه في الحرم” .

فيما كتبت هلا رشدي في تعليقها على الفيديو: “حبيبي يا معز .. قعد ساعات طويلة وما اشتكاش وكان بينزل كل يوم يصلي كل الصلوات ويسمع القرآن والذكر ” .

تابعت: “قولت اتصور معاه كام صورة وألعب معاه شوية .. وتخيلت ساعتها سيدنا النبي وهو بيلاعب أحفاده الحسن والحسين وهما بينطوا على ظهره وهو ساجد وما كانش يرفع راسه من السجود إلا لما يخلصوا لعب” .

واختتمت الفنانة المصرية: “اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله .. تم بحمد الله توثيق ذكرى السعادة والطمأنينة في حضن الحرم” .