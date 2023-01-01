عبد الباسط حمودة: جمهور الساقية راقٍ وسميع وفاهم طرب

القاهرة - سامية سيد - أعرب حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة عن سعادته بنجاح حفلته الأخيرة التي كانت على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك يوم الخميس الماضى، وقال حمودة لـ"الخليج 365": جمهور الساقية جمهور راقٍ وسميع وبيفهم طرب وغناء جيدًا وأشكره على الحضور، وأنا أكن له كل احترام وهو السبب الرئيسى لـ حب حفلات الساقية وانتظارها بفارغ الصبر.

عبد الباسط فى الساقية

المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، يصور عملا فنيا "فوازير رمضان" مع المخرج مجدى الهواري، ويقوم فيه بدور الكاهن.

وأضاف "حمودة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة EtC أنه يحب التمثيل للغاية مع الغناء خاصة مع المخرجين العظماء والفنانين الجمال.

وانتهى حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة من تسجيل أحدث أغانية " قرايب مين " كلمات السيد العطار وألحان أحمد العربى، وتوزيع نوار البحيرى وسوف يطرحها خلال الأيام المقبلة على قناته الخاصة على اليوتيوب وعلى كافة الإذاعات، والمنصات الالكترونية والمحطات الفضائية.

وكشف نجم الأغنية الشعبية الفنان عبد الباسط حمودة عن عمل فني جديد يجمعه بالفنانين بيومي فؤاد وكريم محمود عبد العزيز، ونشر عبد الباسط حمودة صورة تجمعه الفنان كريم محمود عبد العزيز وبيومي فؤاد، معلقًا عليها: "جمعة مباركة علي كل الناس، قريباً عمل فني جديد مع الفنانين المتميزين بيومي فؤاد وكريم محمود عبد العزيز وفنانين آخرين، إن شاء الله ينال اعجابكم جميعاً".