شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى لـ سعد لمجرد: أقوى وأحب المطربين لقلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة هالة صدقى على تهنئه النجم المغربى سعد لمجرد على حفله فى شرم الشيخ، متمنية له المزيد من النجاح والتقدم.

وكتبت هالة صدقى، عبر حسابها على إنستجرام، "أقوى حفله وأجمل دعاية لشرم الشيخ من أقوى وأحب المطربيين لقلبي، الرائع سعد لمجرد المطرب العالمي نورت مصر وكلنا فى انتظار المزيد من الحفلات فى وطنك الثاني لأن لك جمهور كبير منتظرك ومنتظر المزيد من الحفلات، مزيد من النجاح لأبناء المغرب".

وأحيا النجم المغربى سعد لمجرد حفله الغنائى فى شرم الشيخ، الخميس الماضى، وبدأ بأغنية "عدى الكلام"، وقدم مع الأغنية استعراض راقص مع فرقته وسط تصفيق جميع الحضور، وحرصت كل من النجمة نيرمين الفقى والنجمة هالة صدقى على حضور الحفل بمناسبة احتفالات رأس السنة، وحضر الحفل لفيف من نجوم مجتمع الفن والرياضة والاعلام .

وقال سعد، عقب انتهاء الأغنية موجها كلامه لجمهور الحاضر: تحياتي وحبي لكم جميعا جمهوري العزيز وارسل لكم برسالة تحية من الشعب المغربي الي الشعب المصري وجماهيره العريقة.

كما اختار النجم المغربى سعد لمجرد، أن يغنى أغنية سواح للعندليب عبد الحليم حافظ وأغنية وحكايتك ايه للهضبة عمرو دياب، خلال حفلة بشرم الشيخ بجانب أغانية

اختتم النجم المغربى سعد لمجرد، حفلة فى شرم الشيخ بأغنيته الجديدة "نفسى اشوفك"، وأطرب سعد الحضور بغناء العديد من أغانيه مثل عدى الكلام ومعلم وانساى والحلق اللى عامل قلق، كما حرص سعد النزول من على المسرح، والتقاط الصور مع جمهوره الذى حضر الحفل.

والحفل هو الثاني لسعد لمجرد في مصر عام 2022، إذ سبق أن أحيا حفل زفاف فى مايو، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، وهذا الحفل معد خصيصاً للوفود الأجنبية التي تحتفل بأعياد الميلاد في مصر، وهو الأمر الذي سيسهم في تنشيط ودعم السياحة.

وجدير بالذكر، أن سعد لمجرد كان قد تزوج مؤخرا من غيثة العلاكي، في نوفمبر 2022، وهي سيدة أعمال مغربية، ونشر سعد لمجرد صور من حفل الزواج، وأرفقها بتعليق، قائلًا: "شكرا العائلة والأحباب في المغرب العزيز، ولكل من هنأنا وللمتابعين والفانز الغاليين من كل أنحاء العالم بدون استثناء".