كتب امير فتحي في الأحد 1 يناير 2023 02:47 مساءً - كشفت الفنانة بسمة بوسيل عن تواجدها بالأراضي المقدسة برفقة زوجها الفنان تامر حسني لأداء مناسك العمرة، وذلك مع استقبالهما للعام الجديد 2023 .
نشرت بسمة بوسيل مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو القصيرة عبر حسابها على موقع “انستجرام”، ظهرت بها من أمام الكعبة إلى جانب زوجها .
وكتبت الفنانة المغربية في تعليقها على الصور: “اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك” .
فيما كتبت على أحد الفيديوهات: “لا يمكنني أن أسأل عن بداية أفضل”، وعلى فيديو آخر “أشعر بالراحة الحمد لله” .
كانت هذه تفاصيل خبر في استقبالهما للعام الجديد .. تامر حسني وبسمة بوسيل يؤديان مناسك العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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