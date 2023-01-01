في استقبالهما للعام الجديد .. تامر حسني وبسمة بوسيل يؤديان مناسك العمرة

كتب امير فتحي في الأحد 1 يناير 2023 02:47 مساءً - كشفت الفنانة بسمة بوسيل عن تواجدها بالأراضي المقدسة برفقة زوجها الفنان تامر حسني لأداء مناسك العمرة، وذلك مع استقبالهما للعام الجديد 2023 .

نشرت بسمة بوسيل مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو القصيرة عبر حسابها على موقع “انستجرام”، ظهرت بها من أمام الكعبة إلى جانب زوجها .

وكتبت الفنانة المغربية في تعليقها على الصور: “اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك” .

فيما كتبت على أحد الفيديوهات: “لا يمكنني أن أسأل عن بداية أفضل”، وعلى فيديو آخر “أشعر بالراحة الحمد لله” .