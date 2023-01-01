كتب امير فتحي في الأحد 1 يناير 2023 02:47 مساءً - شاركت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل في الساعات الأولى من العام الجديد 2023، صورًا وفيديوهات قصيرة مع متابعي حسابها على موقع انستجرام، أثناء أداء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة، بصحبة زوجها الفنان المصري تامر حسني.

وكتبت بسمة بوسيل تعليقا على الصور “اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك”، وكتبت على أحد الفيديوهات “لا يمكنني أن أسأل عن بداية أفضل”، وعلى آخر “أشعر بالراحة الحمدلله”.

وقد انهالت التعليقات على الصور حيث حرص الكثير من متابعي بسمة بوسيل على تهنئتها بالعمرة غير ان البعض وجه لها بعض الانتقادات مثل “الله يتقبل .. بس ما بصير عمرة وانتي حاطة مكياج والاهم من المكياج شفت بالستوري انك حاطة اظافر .. ما بصيير .. ما بصير الصلاة والوضوء وانتي حاطة اظافر .” و “العمرة مبيتحطش فيها روج ولا حتى نقطة كريم على وشك و لو مركبة رموش بتخليعها

كانت هذه تفاصيل خبر رومانسية تامر حسني وبسمة بوسيل امام الكعبة تعرضهم لانتقادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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