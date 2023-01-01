“نحتفل في الجنة” .. إيمي سمير غانم تهنئ شقيقتها بعيد ميلادها

كتب امير فتحي في الأحد 1 يناير 2023 12:50 مساءً - حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على تهنئة شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم بمناسبة عيد ميلادها في منشور لها عبر حسابها على موقع “انستجرام” .

تضمن المنشور صورة تجمع إيمي بشقيقتها ووالديهما الراحلين، وكتبت في معايدتها لدنيا: “دنيا بحبك اوي، كل سنة وانتي طيبة وعقبال مليون سنة” .

تابعت: “ويارب دايما تفضلي ناجحة ومحبوبة زي ما انتي، وربنا يحفظ ليكي كايلا ورامي ويبارك لك فيهم، وانا وانتي وكلنا نحتفل في الجنة ان شاء الله مع الحلوين زي زمان” .