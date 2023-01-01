هاجر الشرنوبي تحتفل بعقد قرانها بحضور نجوم الفن

كتب امير فتحي في الأحد 1 يناير 2023 12:50 مساءً - احتفلت الفنانة هاجر الشرنوبي يوم أمس السبت 31 ديسمبر بعقد قرانها على المنتج أحمد الجابري بمسجد الشرطة في الشيخ زايد .

وظهرت هاجر الشرنوبي في الصور التي تم تداولها في الساعات الماضية بإطلالة وصفها المتابعون ب “الملكية”، حيث ارتدت فستان زفاف أبيض بسيط مع ميك اب بسيط أبرز ملامحها .

وخلال عقد القران دخلت هاجر الشرنوبي في حالة من البكاء عندما طلبت من الحاضرين قراءة الفاتحة على روح والدها الراحل .

فيما حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عقد قران هاجر الشرنوبي وأحمد الجابري، جاء من بينهم: سهير رمزي، وفاء عامر، فردوس عبد الحميد، المخرج محمد فاضل، محمود عبد المغني .

بالإضافة إلى منة عرفة، ليلى عز العرب، عمرو عبد الجليل، محمد رياض، رانيا محمود ياسين، سهر الصايغ، ندى عادل، إلهام عبد البديع وغيرهم .