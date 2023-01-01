شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى تهنئ شقيقتها دنيا بعيد ميلادها: نحتفل في الجنة مع الحلوين زى زمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة إيمى سمير غانم، شقيقتها دنيا بعيد ميلادها متمنية لها النجاح والسعادة في حياتها.

ونشرت إيمى، صورة تجمعهما بوالديهما الراحلين، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة: "دنيا بحبك أوى كل سنة وانتي طيبة وعقبال مليون سنة ويارب دايمًا تفضلى ناجحة ومحبوبة زي ما انتي وربنا يحفظ ليكي كايلا ورامي ويبارك لك فيهم وأنا وانتي وكلنا نحتفل في الجنة إن شاء الله مع الحلوين زى زمان".

وردت دنيا على تهنئه شقيقتها، قائلة: "إيمى حبيبتي وأختي وبنتي وروحي ربنا يخليكي ليا يا رب أنا بحبك أوى وإن شاء الله ربنا يجمعنا بيهم في الجنة يا رب".



إيمى سمير غانم

وقع اختيار صناع مسلسل دنيا سمير غانم الجديد على المخرج إسلام خيرى لتولى مسئولية العمل المكون من 15 حلقة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يعقد القائمون على العمل جلسات من أجل الاستقرار على الاسم واختيار الفنانين المشاركين في البطولة بعد التعاقد مع محمد سلام وبيومى فؤاد.

وتعود دنيا سمير غانم إلى دراما رمضان المقبل 2023 بعد غيابها ثلاثة أعوام، حيث قدمت آخر اعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوي.

وتعرض دنيا سمير غانم مسرحيتها الجديدة "انستونا" و تسجل التجربة الأولى لدنيا على خشبة المسرح، وهى تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دينا سمير غانم كل من، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.

تجسد دنيا سمير غانم في المسرحية دور مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة، بينما يقوم بيومي فؤاد باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها، الذى يجسد خلالها دور مايسترو، وتضم المسرحية العديد من الاستعراضات، التى تغني خلالها دنيا عدة أغاني تتماشى مع سياق القصة الذى تعود فيها لزمن الاستعراضات الجميل، الاستعراضات من كلمات أيمن بهجت قمر وتلحين عمرو مصطفى.

وعرض لدنيا سمير غانم مؤخراً في السينمات فيلم "تسليم أهالى" والذى شارك في بطولته هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى من إنتاج شركتى سينرجى وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذى يعمل بمهنة الطبيب البشرى فى الهجرة لكندا، لكن سرعان ما تظهر امرأة فى حياة الزوجين وتلاحقهما فى كل مكان.