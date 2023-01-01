شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل روبى تصوير مسلسلها حضرة العمدة المقرر أن تشارك به فى موسم رمضان المقبل 2023، والذى يشارك فى بطولته النجوم؛ سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وبسمة، وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ومن إخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتقدم روبى شخصية "عمدة" تضطرها الظروف لتصبح عمدة في إحدى القرى وتخوض صراعات مع عائلتها والمحيطين.

وبدأ فريق العمل التصوير في الديكور الرئيسى للعمل داخل مدينة الإنتاج في الحى الريفى، وينتقل المخرج عادل اديب إلى لوكيشنات أخرى بحسب الخطة الرئيسية للمسلسل، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعى تشويقى، ويعد العمل التعاون الأول بين إبراهيم عيسى والفنانة روبى في الدراما التليفزيونية.

المسلسل تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، ويناقش "قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع"، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم روبي،

وفى سياق آخر تدخل روبى منافسات موسم إجازة منتصف العام الدراسى المقبل 2023، بفيلمين الأول هو "شلبى" مع كريم محمود عبد العزيز وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه يوم 4 يناير، والثانى "جروب الماميز" الذى تقوم ببطولته بمشاركة يسرا اللوزى ودارين حداد والمقرر عرضه يوم 18 يناير.