شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس مع ابنها فى حديقة عامة بلوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الممثلة الشهيرة جينيفر لورانس على الاستمتاع بوقتها بصحبة ابنها وذلك أثناء الخروج معًا والتنزه في حديقة سوياً، مثلما ظهر خلال الصور التي رصدتها والابتسامة تميز وجهها، مثلما ذكر تقرير لموقع ديلي ميل أكد فيه أن لورانس حاولت الاستمتاع بوقتها مع ابنها.

وتعيش الممثلة جينيفر لورانس حياة هادئة بصحبة زوجها كوك مارونى، إذ دومًا ما يحرص الثنائى على الاستمتاع بوقتهما في هدوء بعيداً عن أعين المصورين، إلا أنهما مؤخراً ظهرا معاً في شوارع مدينة نيويورك، حيث ارتدت لورانس معطف مميز وبصحبتها زوجها أثناء سيرهما قبل استقلال سيارتهما.



جينيفر لورانس

وتحاول جينيفر لورانس الاستمتاع بوقتها مع زوجها خلال تلك الفترة من العام تحديداً قبل نهايته، بعد عام مزدحم بالأعمال، مثلما ظهر أيضاً قبل أيام حينما ظهرت على طبيعتها للغاية خلال نزهة غير رسمية مع زوجها وطفلهما.



لورانس

آخر أعمال جينيفر لورانس

وقد انشغلت جينيفر لورانس طوال الفترة الأخيرة بالعمل على مشروعها الأخير الممثل في فيلمها No Hard Feelings، وظهرت منذ أيام في مونتوك، الواقع في هامبتونز داخل مدينة نيويورك، من اجل استكمال تصوير مشاهدها للعمل التي تحاول الانتهاء منه قريباً، وارتدت لورانس رداء أرجوانيًا فخمًا بين لقطات التصوير.

وكانت النجمة العالمية جينيفر لورانس، قد تحدثت عن الجانب المظلم عندما حققت النجومية العالمية من خلال سلسلة The Hunger Games بعد عرض الفيلم فى عام 2012، حيث اعترفت بأنها شعرت بأنها "سلعة" وفقدت إحساسها بالسيطرة، وذلك حسبما قالت فى تصريحات خلال مهرجان لندن السينمائى.

وأضافت الممثلة البالغة من العمر 32 عامًا، وفقًا لمجلة Variety، "كنت أشعر بفقدان السيطرة على نفسى تمام"، وأدلت النجمة العالمية بهذه التصريحات لـ"فرانسين ستوك" خلال مقابلة على خشبة المسرح فى سلسلة حوارات الشاشة لمهرجان لندن السينمائى.